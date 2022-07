Seulement 349 € pour ce petit TV 4K Philips Ambilight lors du Prime Day

Les TV de chez Philips a un avantage avec sa fonction Ambilight. Celle-ci propose une expérience de visionnage plus immersive grâce à un halo lumineux. Et pour en profiter, Amazon propose le TV 43PUS8106 à 349 euros au lieu de 399 euros.

Aujourd’hui les téléviseurs sont pourvus de diagonales immenses, mais pour en profiter il faut avoir la place nécessaire, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Heureusement, les constructeurs continuent de concevoir des petits TV qui ne manquent pas de qualité. Le modèle 43PUS8106 de Philips offre une belle qualité d’image, et propose une bonne immersion grâce à la technologie Ambilight qu’il embarque. Un autre argument de taille, aujourd’hui ce TV de 43 pouces coûte moins de 350 euros.

Le TV Philips 43PUS8106 en quelques mots

Une petite diagonale de 43 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Qui profite de la technologie Ambilight

Et même d’Android TV

Proposé à 399 euros, le TV Philips 43PUS8106 profite de 50 euros de réduction et passe à 349 euros seulement sur Amazon.

Petit, mais immersif

Le TV Philips 43PUS8106 dispose d’une diagonale de 43 pouces, soit 109 centimètres. Il sera idéal pour les petits intérieurs ou pour s’adapter à un usage gaming de bureau. Et malgré sa petite taille, on retrouve de belles finitions avec des bords pour favoriser l’immersion lors du visionnage de vos contenus.

C’est d’ailleurs sa capacité à rendre les contenus immersifs qui font de ce TV un bon plan. Avec la technologie Ambilight sur 3 côtés du constructeur, les couleurs s’adaptent aux contenus que vous regardez pour une immersion encore plus grande, que ce soit lors du visionnage d’un film ou d’une partie de jeu vidéo.

Une belle image et une interface fluide

Il peut être assez regrettable de ne pas avoir une dalle OLED ou QLED, malgré cela, ce TV LCD affiche une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour profiter d’une bonne qualité d’image. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toutes circonstances.

Philips mise sur le système parfaitement fluide de Google : Android TV. Un choix judicieux qui donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant.

Enfin côté connectique, il faut savoir qu’elle ne possède pas toutes les technologies du moment et ne dispose pas de ports HDMI 2.1. Vous pourrez compter sur 4 ports HDMI et 2 ports USB.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

