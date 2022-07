En promotion, le Realme 9 Pro devient plus abordable que la solution de Xiaomi

Si vous recherchez un smartphone performant et pas trop cher, le Realme 9 Pro est un bon investissement. Il devient même moins cher que son rival, et passe de 319 euros à 279 euros chez plusieurs e-commerçants.

Après une belle réussite avec ses Realme 8, la marque chinoise continue sur sa lancée avec sa nouvelle série nommée Realme 9. Au nombre de trois, cette nouvelle gamme vient titiller le géant Xiaomi avec sa gamme Redmi Note. Tout comme chez le concurrent, le modèle Pro est un smartphone qui fait peu de concessions sur sa fiche technique et qui devient même plus intéressant que son rival grâce à cette promotion.

Les atouts du Realme 9 Pro

Un écran LCD de 6,4 pouces rafraîchi à 120 Hz

Un processeur solide : Snapdragon 695G

Une autonomie confortable

Vendu à 319,99 euros, le modèle 6 + 128 Go du Realme 9 Pro est à présent en promotion à 279 euros à la Fnac, mais aussi chez Darty, Boulanger, et Amazon.

Un smartphone réussi avec les bons compromis

Dans le trio de la série Realme 9, le modèle Pro est le plus équilibré. Il prend l’apparence de son aîné, avec son design

photochromique qui change de couleur en fonction des reflets du soleil — une touche d’originalité pour se démarquer de son concurrent Xiaomi. Il arrive à proposer une meilleure prise en main que son rival grâce à ses 7,9 mm d’épaisseur et son poids de 186 grammes. Sa dalle assure une bonne fluidité en navigation grâce à son taux de rafraichissement 120 Hz. En revanche, le 9 Pro se contente d’un affichage LCD.

Côté photo, le Realme 9 Pro s’appuie sur un triple capteur photo, avec un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une bonne polyvalence, mais la présence d’un capteur macro est assez anecdotique. Quant aux clichés, le capteur principal se montre efficace pour obtenir des photos correctes, mais aura quelques limites en faible luminosité.

Une fiche technique équilibrée

Pour fonctionner efficacement, le Realme 9 Pro est animé par le Snapdragon 695G. D’après la marque, ce processeur est censé être 15 % plus rapide sur la partie CPU et 30 % plus vivace en GPU que son prédécesseur. Couplée à 8 Go de mémoire vive, cette puce pourra convenir à la plupart de vos besoins : faire du multitâche, tourner des applications et même quelques jeux 3D, mais sans les graphismes élevés. Cette puce permet également d’apporter le réseau 5G. Il tourne sous Android 12 avec l’interface Realme UI.

Quant à son autonomie, la batterie du 9 Pro gagne un peu en épaisseur avec 5 000 mAh contre 4 500 mAh sur le modèle 9 Pro Plus. Une autonomie solide pour tenir une journée sans soucis. Toutefois, le modèle de Xiaomi fait mieux au niveau de la charge rapide avec 67 W. Le 9 Pro se contente d’une charge rapide de 33 W qui arrive tout de même à récupérer de l’énergie rapidement.

Realme face à la concurrence

