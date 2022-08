L’excellent TV LG OLED55C2 est à son meilleur prix grâce à un code promo

Si la série C1 de LG a connu un franc succès, le nouveau modèle C2 promet de faire tout aussi bien, voire mieux. Plus performant et plus lumineux, le TV LG OLED C2 a de quoi plaire, surtout maintenant qu'il se trouve à 1 279 euros contre 1 599 euros chez Cdiscount.

Avec sa nouvelle génération de dalles OLED, LG apporte son lot d’améliorations. Le LG OLED55C2 conserve quelques éléments issus de la génération précédente, mais y ajoute un nouveau processeur plus performant et améliore au passage la luminosité de son TV pour offrir une image proche de la perfection. Et si quelques promotions ont pu déjà intervenir ces dernières semaines, c’est aujourd’hui que la nouvelle référence de LG est à son meilleur prix grâce à cette offre.

Les points forts du TV LG OLED55C2

Une dalle OLED de 55″ 20 % plus lumineuse (4K UHD)

Un nouveau processeur plus performant pour l’upscaling

4 ports HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming

Des nouveautés sur WebOS

Au lieu de 1 599 euros, le TV LG OLED C2 en 55 pouces s’affiche maintenant à 1 279 euros chez Cdiscount après avoir utilisé le code promo « 20EUROS« . Les membres Cdiscount à Volonté peuvent saisir le code promo « CDAV30EUROS » pour économiser 10 euros supplémentaires.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le TV LG OLED55C2.

Une conception plus fine, et une dalle plus lumineuse

Le LG OLED55C2 s’inspire de son prédécesseur, mais avec quelques changements au niveau du design. LG conçoit un TV plus fin, avec un pied qui n’occupe plus toute la largeur et prend moins de place une fois posé sur un meuble. Dorénavant, le modèle C2 utilise des matériaux plus légers, dont un cadre en fibre composite qui permet de réduire de moitié le poids de l’ensemble du téléviseur. Résultat : le téléviseur dispose d’un look plus épuré avec d’excellentes finitions et des bords encore plus fins.

Déjà d’excellentes qualités, les dalles OLED font forte impression et la série C2 encore fait mieux en s’appuyant sur la technologie OLED EVO, qui permet d’apporter plus de luminosité. Elle est d’ailleurs 20 % plus lumineuse que l’ancienne génération. Évidemment, on a droit à des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité.

Un TV très complet

Qui dit nouveau modèle, dit nouveau processeur. Le TV LG OLED55 C2 repose sur le processeur Alpha 9 Gen 5. Ce dernier ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Autrement, le LG C2 est compatible HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, elle est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 pour un son plus vaste.

Le TV C2 est aussi idéal pour une utilisation gaming, puisqu’il embarque la technologie HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), sans oublier le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre les déchirures d’écran et ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence). Il profite d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est aussi rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image. Le parfait combo, vous serez donc paré pour jouer dans les meilleures conditions.

Une interface réussie, qui apporte quelques nouveautés

Comme d’habitude, on retrouve l’interface maison de LG : webOS. Toujours fluide et simple à utiliser, elle s’accompagne avec quelques nouvelles fonctionnalités. Un nouveau menu Multi-view est disponible qui fractionne l’écran en deux afin d’y voir deux programmes différents. Il est possible à présent de créer un profil pour que vos contenus soient suggérés en fonction de ce que l’on regarde. Une autre fonction est dédidée à la famille avec une option de protection des yeux pour les plus jeunes, une limite du volume maximal, la possibilité d’encadrer les temps d’utilisation et un rapport sur les temps d’écran.

Une dernière permet d’afficher des images de veille, diffuser de la musique quand le TV est en veille. Bien entendu, on peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Enfin, le TV est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le TV LG OLED55C2.

Parce qu’il n’y a pas que LG qui fait de bons TV OLED

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs TV OLED en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.