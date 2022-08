OnePlus 9 : cet ancien flagship vaut toujours le coup, surtout avec 440 € de remise

Le OnePlus 9 n'est pas le dernier fleuron de la marque, mais il reste encore un bon téléphone à recommander aujourd'hui. C'est d'autant plus vrai quand la version 12 + 256 Go se négocie à seulement 379 euros chez Cdiscount.

Si les yeux sont tournés vers le OnePlus 10T présenté ce mercredi 03 août, aujourd’hui c’est un autre smartphone OnePlus qui nous intéresse et c’est le OnePlus 9. Sorti l’an dernier, ce smartphone offre des caractéristiques premium et reste encore aujourd’hui un excellent choix surtout au vu de son prix actuel qui tombe sous les 400 euros.

Quels sont les atouts du OnePlus 9 ?

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Une charge rapide jusqu’à 65 W

Une puissante puce Snapdragon 888

Lancé au prix de 819 euros, le OnePlus 9 dans sa version 12 + 256 Go est actuellement disponible en promotion à 379 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo « 20EUROS« .

Un smartphone toujours recommandable

Le OnePlus 9 est un smartphone qui fait quelques concessions face au modèle Pro, mais réussi à faire les bons choix pour alléger le prix final. AMOLED avec une définition Full HD+ (et non QHD+ comme le Pro), son écran est un plaisir pour les yeux avec un rendu des couleurs et une luminosité maximale excellente. La dalle est parfaite pour regarder du contenu et s’accompagne en plus, d’un taux de rafraichissement à 120 Hz afin d’offrir une bonne fluidité en navigation.

Un snapdragon 888 qui fonctionne toujours aussi bien

Le OnePlus 9 s’équipe du processeur de chez Qualcomm de 2021 : le snapdragon 888. Il est vrai que ce dernier a été remplacé par le 8 gen 1 et 8+ gen 1, mais couplé à 12 Go de mémoire vive, le téléphone est à l’aise dans toutes les situations. Vous pourrez vous adonner à toutes les tâches du quotidien et même faire tourner des jeux gourmands. À présent, le téléphone tourne sous OxygenOS 12 basé sur Android 12. OnePlus a d’ailleurs récemment apporté une grosse mise à jour à la Série 9 pour améliorer l’expérience en jeu et en multitâche.

La partie photo améliorée et une charge rapide efficace

Si OnePlus n’est pas réputé pour sa qualité photo, le partenariat avec Hasselblad a réellement porté ses fruits. Les photos sont de bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout, mais on aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au modèle Pro.

Niveau autonomie, le OnePlus 9 intègre une batterie de 4 500 mAh qui lui permet de tenir une journée selon votre utilisation. C’est surtout sa charge rapide que l’on va apprécier : il se recharge complètement en moins de 30 min. Certes certains smartphones milieu de gamme arrivent à la même prouesse, mais c’est toujours ça de prix quand certains haut de gamme de 2022 se cantonnent à du 25W. Même la charge sans fil est de la partie, mais seulement jusqu’à 15 W, contre 50 W sur le OnePlus 9 Pro.

Pour en savoir davantage n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 9.

Et la concurrence ?

Afin de découvrir la concurrence du OnePlus 9 sur le segment premium, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2022.

