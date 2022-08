Sosh lance un forfait pour les voyageurs : 100 Go en France + 20 Go en Europe/DOM

S'il y a bien un opérateur qui est timide avec les promotions sur ses forfaits mobile ces derniers temps, c'est Sosh. Mais aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène avec une offre sans engagement en série limitée vraiment intéressante, puisqu'elle propose 100 Go en France et 20 Go en Europe/DOM pour seulement 14,99 euros par mois.

C’est encore l’été et Sosh se réveille aujourd’hui pour celles et ceux qui auront bientôt besoin d’un forfait mobile généreux en data, aussi bien dans l’Hexagone qu’à l’étranger. En effet, si vous partez bientôt en vacances, on ne peut que vous conseiller la nouvelle offre sans engagement de l’opérateur sous la chapeaute d’Orange, qui propose 100 Go en France et 20 Go en Europe/DOM pour moins de 15 euros par mois.

Les détails du forfait Sosh :

Le réseau d’Orange sans payer le prix fort

Avec 100 Go en France et 20 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS/MMS illimités partout et tout le temps

Jusqu’au 29 août 2022 à 9h du matin, le forfait mobile actuellement en série limitée chez Sosh est proposé à seulement 14,99 euros par mois. Comme d’habitude, cette offre sans engagement est réservée aux nouveaux clients et le prix n’augmentera pas après un an.

Le forfait mobile pour les voyageurs…

Si Orange attribue généralement la même quantité de data en France qu’à l’étranger avec ses forfaits mobile, ce n’est pas le cas de Sosh. Ce dernier propose d’ailleurs des enveloppes 4G assez faibles par rapport à la concurrence, mais aujourd’hui il fait un petit effort avec sa nouvelle offre sans engagement en série limitée, puisqu’elle propose pas moins de 20 Go à utiliser tous les mois depuis l’Europe et les DOM. C’est donc le forfait idéal si vous avez un voyage prévu en dehors des frontières de l’Hexagone cet été, ou pour celles et ceux qui sont souvent amenés à se déplacer à l’étranger, que ce soit pour le travail ou faire du tourisme.

… Mais aussi pour les gourmands en 4G

Même si vous voyager en France cet été, ou si vous utilisez très peu les réseaux Wi-Fi de votre domicile ou du travail, vous serez ravis d’apprendre que le nouveau forfait Sosh offre 100 Go de data. De plus, vous profiterez des infrastructures d’Orange sans payer le prix afin de garantir le meilleur débit possible, quelle que ce soit votre position géographique dans l’Hexagone. En effet, en plus de proposer une couverture réseau de plus de 99% de population, Sosh donne droit à une moyenne de débit de 110 Mb/s en téléchargement et 18 Mb/s en envoi, ce qui le place largement devant ses concurrents.

Ce qu’il y a de bien aussi avec Sosh, c’est la qualité des appels. Vous pourrez appeler en illimité tous vos contacts sans craindre un problème de réseau. Vous pourrez également leur envoyer des SMS et MMS en illimité. Ces conditions sont valables en France, mais aussi depuis l’Europe et les DOM.

Comment conserver son numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser ci-dessous notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement SFR Forfait Mobile 5G – 140 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 140 Go Pendant 12 mois 18€ 33€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 80 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 11,99€ Découvrir Sosh Série limitée 4G - 90 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 90 Go 13,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.