Le performant Asus VivoBook Pro 15 OLED est 30 % moins cher aujourd’hui

Vous êtes à la recherche d'un PC portable performant, sans pour autant y mettre le prix fort, Asus propose justement son VivoBook Pro 15 à un super prix. En effet, ce laptop avec écran OLED est affiché à 599,99 euros au lieu de 819,99 euros.

Asus propose un catalogue bien fourni côté ordinateurs portables. La marque propose sa gamme VivoBook Pro, qui se veut très accessible avec une fiche technique musclée. Le VivoBook Pro 15 OLED est d’ailleurs bien loti, puisqu’il embarque une puce Intel Core i5 de 11e généreation, tourne sous Windows 11 (via une mise à jour) et profite d’un bel écran OLED de 15 pouces. Le constructeur taïwanais a tenu à garder un prix sous les 1 000 euros, mais actuellement cet ultraportable est à moins de 600 euros grâce à cette offre.

Le VivoBook Pro 15 OLED (S3500), c’est quoi ?

Un bel écran OLED de 15,6″ en FHD

De bonnes performances : i5 11e gen + 8 Go + 512 SSD

Une autonomie confortable + charge rapide

Proposé au prix de 819,99 euros, Asus baisse le prix de son VivoBook Pro 15 OLED (S3500) et le propose désormais à seulement 599,99 euros chez Rue du Commerce.

Un ultrabook fin équipé d’un bel écran OLED

L’Asus VivoBook Pro 15 OLED présente des lignes sobres et élégantes, avec un boîtier noir mat qui respire la qualité. Même avec son écran d’une diagonale de 15,6 pouces, son format est compact avec ses 19mm d’épaisseur, et son poids de 1,65 kilo le rend léger et facile à transporter. Il s’avère un allié de taille pour les utilisateurs nomades, d’autant plus qu’il embarque une connectique plutôt fournie. On a droit à un port USB 3.2, un port USB-C, deux ports USB 2.0, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte microSD et d’une prise jack.

La pièce maîtresse de ce design est sans conteste son écran OLED de 15,6 pouces, au format 16:10 avec une définition FHD (1920 x 1080). Les avantages de l’OLED sont nombreux, cette technologie permet d’obtenir des contrastes infinis, des couleurs vives et avec de très bons angles de vision. Que ce soit pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Une configuration efficace au quotidien

Le VivoBook Pro 15 OLED d’Asus ne mise pas tout sur son écran. Cet ultraportable est très équilibré et taillé pour répondre aux besoins du quotidien. Ici ce modèle s’appuie sur une puce Intel Core i5 11300H, avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration a du répondant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique. Vous pourrez même jouer à des jeux peu gourmands grâce à la présence d’un processeur graphique Intel Iris Xe. On pourra également compter sur la présence d’un SSD de 512 Go au format NVMe. De quoi réduire les temps de chargement et accélérer le lancement de l’ordinateur.

Enfin côté autonomie, cet ordinateur portable intègre une batterie de 63 Wh qui va permettre de le faire tenir pendant environ 9 heures en utilisation classique — cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. En revanche ce modèle, ne dispose malheureusement pas de la charge rapide. Sachez enfin que ce laptop tourne sous Windows 11 nativement.

Et la concurrence ?

