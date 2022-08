Sony WF-C500 : le TOP 3 des true wireless pas chers que l’on recommande est à -37 %

Avec ses WF-C500, Sony propose des écouteurs sans fil à moins de 100 euros, mais avec une qualité sonore qui n'a rien à envier à des écouteurs plus haut de gamme. Aujourd’hui ils tombent à 62,99 euros seulement.

En plus de ses références haut de gamme, Sony propose dans son catalogue audio des écouteurs sans fil pas chers : les Sony WF-C500. Ces écouteurs assurent très bien l’essentiel à un prix très avantageux. Contrairement à la concurrence, la marque se concentre sur l’expérience audio en laissant de côté certaines fonctionnalités comme la réduction de bruit. Notés 8/10 lors de notre test, ce sont des écouteurs sans fil à considérer, d’autant plus qu’ils perdent plus de 35 euros de leur prix.

Les atouts des WF-C500

Des écouteurs confortables et légers

Une excellente qualité audio

L’autonomie généreuse

Initialement au prix de 99,99 euros, les écouteurs sans fil Sony WF-C500 sont désormais disponibles à 69,99 euros chez Boulanger, mais une fois dans le panier, ils bénéficient d’une remise de 10 % et passent à 62,99 euros.

Des écouteurs légers et confortables

Les Sony WF-C500 changent de ce que l’on peut connaître sur les modèles plus premium de la marque. Ces écouteurs sans fil se veulent plus compacts à commencer par son boîtier. Avec son format cylindrique, ses petites dimensions et son poids de 35 grammes, il est facilement transportable et peu encombrant.

Les écouteurs au format intra-auriculaire s’adaptent parfaitement à vos oreilles pour un confort optimal, et un bon maintien. Ils sont agréables à porter, et sont même certifiés IPX4 pour résister à l’eau, aux éclaboussures et à la sueur. Quant aux commandes, elles sont tactiles et vous pourrez lire un morceau, l’arrêter, de passer au suivant, de régler le volume, mais aussi d’accéder à l’assistant vocal de votre smartphone et de passer des appels.

Une expérience audio signée Sony

La firme nipponne décide de faire l’impasse sur la réduction de bruit active sur ce modèle. Une absence de fonction qui nous empêche de mettre un 9/10 aux écouteurs de Sony. Néanmoins ils proposent une bonne isolation passive et intègrent même la technologie DSEE, propre à Sony, afin de garantir un son riche et de restituer un son haute qualité fidèle à l’enregistrement original pour une expérience authentique. La firme japonaise propose également la technologie 360 Reality Audio donnant un effet surround, et une impression plus réaliste.

De plus, les Sony WF-C500 proposent un égaliseur via l’application de Sony, afin de personnaliser le son selon vos préférences. Quant aux codecs ils ne profitent pas du codec LDAC ou du Bluetooth multipoint, et ne prennent en charge que les codecs les plus classiques du marché, l’AAC et le SBC.

Une autonomie plus que confortable

Leur véritable atout est l’autonomie, puisqu’ils offrent un total de 10 heures, soit une endurance très conséquente sur cette catégorie de produits. Le boîtier de charge offre quant à lui 10 heures supplémentaires. Et si vous avez besoin de faire le plein d’énergie rapidement, une charge rapide de 10 minutes vous donne une heure d’écoute.

