Où précommander les nouveaux iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max ?

La keynote d'Apple de septembre 2022 a levé le voile sur les quatre nouveaux iPhone qui serviront de porte-étendard jusqu'à 2023. La version mini n'est plus, mais il y a le 14, le 14 Plus, le 14 Pro et le 14 Pro Ma. Dès maintenant, ils sont tous disponibles chez la majorité des e-commerçants français.

Ça y est, le 7 septembre 2022 s’est tenu la keynote d’Apple, qui a dévoilé plusieurs produits, dont évidemment les nouveaux smartphones haut de gamme de la firme de Cupertino. Si vous envisagez d’acheter l’un des nouveaux modèles d’iPhone 14, vous êtes au bon endroit. Nous avons regroupé toutes les offres des marchands et des opérateurs mobiles pour vous aider à trouver la version que vous souhaitez avoir.

iPhone 14 : à partir de 1 019 euros en version 128 Go

iPhone 14 Plus : à partir de 1 169 euros en version 128 Go

iPhone 14 Pro : à partir de 1 329 euros en version 128 Go

iPhone 14 Pro Max : à partir de 1 479 euros en version 128 Go

Où précommander l’iPhone 14 Pro Max ?

L’iPhone 14 Pro Max est moins cher sur le site de RED by SFR. Il tombe à 1 349 euros grâce à une remise immédiate de 30 euros et une ODR de 100 euros, qui vous rembourse sur vos prochaines factures en choisissant un forfait mobile chez l’opérateur vert.



Où précommander l’iPhone 14 Pro ?

L’iPhone 14 Pro est moins cher sur le site de RED by SFR. Il tombe à 1 199 euros grâce à une remise immédiate de 30 euros et une ODR de 100 euros, qui vous rembourse sur vos prochaines factures en choisissant un forfait mobile chez l’opérateur vert.



Où précommander l’iPhone 14 Plus ?

L’iPhone 14 Plus est moins cher sur le site de RED by SFR. Il tombe à 1 049 euros grâce à une remise immédiate de 20 euros et une ODR de 100 euros, qui vous rembourse sur vos prochaines factures en choisissant un forfait mobile chez l’opérateur vert.



Où précommander l’iPhone 14 ?

L’iPhone 14 est moins cher sur le site de RED by SFR. Il tombe à 899 euros grâce à une remise immédiate de 20 euros et une ODR de 100 euros, qui vous rembourse sur vos prochaines factures en choisissant un forfait mobile chez l’opérateur vert.



Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro chez les opérateurs mobiles ?

Vous pouvez également acheter votre iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ou 14 Pro Max chez les opérateurs mobiles, cela permet de les associer à des forfaits mobiles pour étaler le paiement du smartphone dans le temps. Faites néanmoins le calcul pour vérifier si vous n’êtes pas perdant. Vous pouvez également acheter un iPhone 14 chez un commerçant et y associer un forfait sans engagement.

Les prix des différents iPhone 14 et 14 Pro

Concernant les iPhone 14, le prix débute à 1 019 euros pour l’iPhone 14 (128 Go) et monte jusqu’à 2 129 euros pour l’iPhone 14 Pro Max (1 To).

128 Go 256 Go 512 Go 1 To iPhone 14 1 019 € 1 149 € 1 409 € - iPhone 14 Plus 1 169 € 1 299 € 1 559 € - iPhone 14 Pro 1 329 € 1 459 € 1 719 € 1 979 € iPhone 14 Pro Max 1 479 € 1 609 € 1 869 € 2 129 €

Quel iPhone 14 ou iPhone 14 Pro choisir ?

Vous devez déjà avoir une petite idée sur quel iPhone de 2022 vous fait le plus envie, mais voyons d’un peu plus près leurs caractéristiques respectives, en commençant par l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus qui partagent beaucoup de points communs. Déjà, le premier constat que l’on peut faire, c’est que les deux smartphones ressemblent beaucoup trop aux iPhone 13 de l’année dernière, avec la même encoche et le même écran Super Retina XDR en 60 Hz. La seule chose qui change c’est le format en l’absence d’une version mini, avec un iPhone 14 proposant une diagonale de 6,1 pouces et un iPhone 14 Plus proposant une diagonale de 6,7 pouces. Cette version plus grande du smartphone promet également une meilleure autonomie, jusqu’à +25 % par rapport à l’iPhone 13.

Cependant, pas de nouvelle puce pour ces deux iPhone, puisqu’ils embarquent la même puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro, comportant 5 cœurs à la place de 4 sur l’iPhone 13 classique. Vous aurez donc un petit gain de puissance par rapport à la génération précédente, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. De même pour la photo, on retrouve les deux mêmes capteurs de 12 mégapixels que l’an passé, avec un objectif grand-angle et ultra grand-angle, seule l’ouverture est un peu plus large qu’auparavant pour capter plus de lumière, et donc plus de détails. Pour rester sur la photo, on peut tout de même noter l’amélioration de la caméra selfie qui intègre désormais un autofocus.

Si l’année dernière les modèles « Pro » se sont différenciés des modèles classiques avec le ProMotion 120 Hz, le téléobjectif supplémentaire et le capteur LiDAR, cette année l’écart se creuse encore plus. Tout d’abord, l’encoche disparait et laisse place à une sorte de pilule hébergeant les capteurs pour Face ID et la caméra frontale. Elle se nomme « Dynamic Island » et s’intègre parfaitement à l’interface du téléphone, puisqu’elle interagira automatiquement avec vos notifications et vos widgets via des animations. C’est une intégration intelligente qui peut devenir une feature vraiment pratique au quotidien.

Pour rester sur le thème de l’écran, l’autre nouveauté intéressante de ces iPhone 14 Pro et 14 Pro Max est l’Always-On Display. Cette fonctionnalité empruntée au monde d’Android est parfaitement maitrisée ici, puisqu’elle permettra d’afficher constamment l’heure, la date et quelques notifications tout en laissant votre fond d’écran visible, mais de manière un peu tamisée. Autrement, la dalle est toujours OLED avec un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz, avec une diagonale de 6,1 pouces pour l’un et 6,7 pouces pour l’autre.

Contrairement aux deux premiers iPhone présentés dans cet article, les deux modèles Pro de l’année 2022 ont le mérite d’intégrer une nouvelle puce, l’A16 Bionic. Cette dernière est gravée en 4 nm pour accroitre encore plus les économies d’énergies et la puissance brute, estimée 40 % plus performante que la concurrence. Outre cela, le GPU passe à 5 coeurs avec 50 % de progression et un moteur Display Engine est même embarqué dedans pour gérer comme il se doit l’Always-On Display.

Côté photo, Apple veut aller encore plus loin en remplaçant le capteur principal de 12 mégapixels du 13 Pro par un objectif de 48 mégapixels, utilisant la technique du pixel binning pour fusionner les pixels (4 pour 1) afin d’améliorer les détails et la luminosité globale. Le format ProRAW en 48 mégapixels est donc également de la partie. Le téléobjectif x2 est l’une des autres nouveautés, en plus du télézoom x3 et ultra grand-angle, tous deux de 12 mégapixels, déjà présents sur l’iPhone 13 Pro. La caméra TrueDepth a d’ailleurs été améliorée avec une ouverture passant ici à f/1,9 pour offrir de meilleures performances en faible éclairage, sans oublier l’autofocus aussi disponible sur les iPhone 14 et 14 Plus.

Pour tous les iPhone 14, le gyroscope et l’accéléromètre ont été largement améliorés pour faire la différence avec un choc vraiment important et ainsi détecter si vous avez eu un accident, ou non. Le téléphone se chargera alors de prévenir les urgences et la police pour vous venir en aide le plus rapidement possible. Ils permettront également de passer par une connexion satellite, si vous êtes par exemple perdu dans un endroit sur Terre où aucune connexion 4G ou 5G n’est disponible. Il vous suffira alors de pointer le ciel dans la bonne direction à l’aide d’une application pour envoyer votre SOS. Cependant, ces différents services semblent pour l’instant réservés aux États-Unis et au Canada, d’autant plus que cela sera uniquement gratuit pendant deux ans, après il faudra payer un abonnement.

Les comparatifs pour choisir votre nouvel iPhone

