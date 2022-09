iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro : quelles sont les différences ?

Sommaire Design Écran Logiciel Performances Photo Autonomie Prix Commentaires

Quelles sont les différences entre un iPhone 13 Pro et un iPhone 14 Pro ?

Comme chaque année, Apple a présenté de nouveaux iPhone. Pour cette génération, nous avons droit à quatre smartphones : les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Mais intéressons-nous au cœur de la gamme, celui qui devrait être le plus populaire : l’iPhone 14 Pro. Quelles sont ses nouveautés par rapport à l’iPhone 13 Pro ? On fait le point ici.

Notez que si vous avez un iPhone 13 Pro, on vous invite quoiqu’il arrive à ne pas passer au modèle supérieur. La conception des smartphones consomme des terres rares, et leur extraction pollue énormément. On vous conseille donc de garder votre iPhone le plus longtemps possible, vous n’en apprécierez que d’autant plus les améliorations qui auront eu lieu sur plusieurs générations.

L’iPhone 14 Pro : la fin d’une ère

Depuis le passage de l’iPhone au « borderless » avec l’iPhone X, tous les téléphones d’Apple ont intégré les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale au sein d’une encoche très décriée. Quatre ans plus tard, ce design vieillissant gagne enfin en finesse sur l’iPhone 14 Pro avec un nouveau format : une « pilule » englobant à la fois Face ID et la caméra frontale.

De cette contrainte, Apple a donné naissance à une interface logicielle particulièrement intelligente : Dynamic Island. La zone cachée par la pilule s’étend logiciellement pour afficher des informations dynamiques contextuelles. Un appui prolongé permet de développer le lecteur musical tandis que cette zone attire votre attention lors d’un appel par exemple.

Pour ce qui est du reste du design, l’iPhone 14 Pro ne change pas réellement la formule. Les tranches en acier inoxydable sont toujours plates, la diagonale d’écran est toujours de 6,1 pouces et les modifications de dimensions sont anecdotiques (+0,8 mm en hauteur, +0,20 mm d’épaisseur et + 3 grammes sur la balance).

Un écran encore plus lumineux

Toujours plus ! Alors que la luminosité de l’écran de l’iPhone 13 Pro était limité à 1200 nits en HDR, elle monte ici à 1600 nits sur l’iPhone 14 Pro. De plus, le téléphone est capable d’aller chercher une réserve supplémentaire et de pousser la luminosité jusqu’à 2000 nits en plein soleil.

Au-delà de cela, on reste sur une définition similaire de 2556 x 1179 pixels et un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. La dalle LTPO peut néanmoins descendre jusqu’à 1 Hz, permettant l’arrivée de l’écran l’Always-On.

L’Alway-On enfin sur iPhone

À l’heure actuelle, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14 Pro tournent tous deux sur iOS 16 si vous prenez le temps de mettre à jour votre iPhone. On note cependant quelques nouveautés logicielles ici, particulièrement au niveau des interactions de la fonction Dynamic Island.

Déjà disponible depuis des années sur Android, l’Always-On Display fait enfin son apparition sur l’iPhone 14 Pro. Cette fonctionnalité étant énergivore, Apple l’a limitée à son appareil pouvant descendre sa fréquence d’affichage à 1 Hz afin d’économiser de la batterie. Elle ne devrait donc pas arriver sur l’iPhone 13 Pro.

L’écran de l’iPhone 14 Pro reste donc visible en toutes circonstances, mais s’obscurcit. Cela permet de toujours garder à l’œil les informations de son iPhone.

Un GPU plus rapide

Contrairement à l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro est équipé de la nouvelle puce A16 Bionic d’Apple. Gravée en 4 nm, elle est annoncée ayant 50 % de bande passante en plus pour les graphismes complexes. On reste sur une architecture similaire avec un CPU à 6 cœurs (2 cœurs performance et 4 cœurs haute efficacité) et un GPU 5 cœurs. Le Neural Engine 16 cœurs permet quant à lui d’atteindre les 17 000 milliards d’opérations dédiées à l’intelligence artificielle à la seconde, soit 1200 milliards de plus.

Les performances ne semblent pas être une priorité pour Apple sur cette génération, le sujet n’ayant été abordé que rapidement lors de la conférence d’annonce. Notons que le modem reste le même et n’offre toujours pas de WiFi 6E.

4x plus de pixels

La grosse nouveauté de l’iPhone 14 Pro est, comme souvent, à chercher du côté de la photo et plus particulièrement du côté de son capteur principal. Celui-ci passe de 12 à 48 Mégapixels pour une taille 65 % plus grande. L’ouverture de son objectif est en revanche moins grande avec f/1,78 contre f/1,5 sur l’iPhone 13 Pro, un détail qui ne devrait pas jouer beaucoup au vu de l’agrandissement du capteur. On retrouve par ailleurs un système de pixel binning pour fusionner 4 pixels en 1 et ainsi obtenir des clichés de 12 Mpx plus lumineux lorsque les conditions ne sont pas optimales.

On retrouve sinon des capteurs de 12 Mpx, comme sur l’iPhone 13 Pro, sur l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3. Notons tout de même que l’ouverture descend de f/1,8 à f/2,2.

Les algorithmes profitent par ailleurs des performances de l’A16 Bionic pour améliorer les performances de nuit. Et comme Apple a besoin de donner un nom marketing à tout, cela s’appelle cette année Photonic Engine. Apple annonce une qualité photo de 2 à 3 fois supérieure selon l’objectif en faible luminosité.

On trouve également des nouveautés intéressantes du côté de la vidéo avec le passage du mode Cinématique à la 4K et le « Mode Action » qui promet une stabilité digne d’un stabilisateur gimbal.

Une autonomie stable malgré les améliorations

Du côté de la batterie, l’autonomie reste similaire d’une année sur l’autre. Apple annonce 23 heures en lecture vidéo (contre 22 heures sur le 13 Pro), 20 heures en streaming vidéo et 75 heures en lecture audio (comme l’année dernière). À voir si l’autonomie demeure stable avec l’Always-On Display.

Pour la recharge, l’iPhone 14 Pro reste toujours coincé à 20 W.

Prix de l’iPhone 14 Pro

Le prix de l’iPhone 14 Pro s’étale de 1329 euros pour le modèle avec 128 Go de mémoire à 1979 euros pour celui avec 1 To. Une augmentation de 14 % environ par rapport à l’année dernière.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.