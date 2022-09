La nouvelle trottinette électrique premium de Xiaomi est déjà en promotion

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est la nouvelle trottinette électrique de la marque chinoise. Elle se positionne sur le segment du haut de gamme, et profite déjà d’une remise de 60 euros pour ainsi passer de 799 euros à 739 euros sur le site officiel.

Xiaomi n’en est pas à son premier modèle de trottinette électrique, mais après deux ans sans avoir renouvelé la gamme Pro Xiaomi revient avec un tout nouveau modèle : la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Celle-ci vient donc succéder à la Mi Scooter 3 sorti il y a quelques mois, et remplacer la Scooter Pro 2. Une nouvelle trottinette haut de gamme dont la fiche technique a été améliorée sur certains points comme l’autonomie, la robustesse ou encore la puissance. Avec un prix nettement en hausse par rapport aux anciens modèles, on la retrouve déjà — un jour après son lancement — 60 euros moins chers sur le site officiel.

Les points forts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Une conception plus robuste

Une bonne puissance, même en côte (20 %)

Une autonomie plus costaud (45 km)

Disponible depuis le 8 septembre au prix de 799 euros, la trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est actuellement en promotion à 739 euros suite à une remise immédiate de 60 euros appliquée dans le panier sur le site du constructeur.

Identique aux précédents modèles, mais avec quelques ajustements

Pour cette quatrième génération de trottinette, on peut dire que Xiaomi est assez conservateur puisque la firme chinoise n’opère aucun changement esthétique sur sa nouvelle trottinette. Hormis quelques légers changements, la Electric Scooter 4 Pro ressemble en tout point à ses prédécesseurs avec ses câbles apparents de couleurs noires et rouges. La marque vient surtout apporter une expérience de conduite plus confortable en élargissant le deck de 16 cm contre 14,5 centimètres sur l’ancienne génération et 15 centimètres sur la Pro 2.

Un agrandissement qui laisse plus de place à vos pieds, et avoir la possibilité de placer ses pieds côte à côte. La taille de la trottinette gagne également en hauteur, la hauteur du guidon a augmenté de 5mm par rapport au Pro 2, ce qui le rend plus ergonomique en conduite et confortable. La taille des pneus sont aussi changés et passent de 10 pouces contre 8 sur la Scooter 3, ce qui assure un meilleur amortissement des chocs sur n’importe quelle route. En revanche, ces modifications ont des impacts sur le poids qui est de 16,5 kg et rend la trottinette difficilement transportable. C’est faisable, mais pas idéal.

La plus puissante et endurante du catalogue

Pour rouler tranquillement en ville, la Scooter 4 Pro dispose d’un moteur d’une puissance nominale et maximale de 350 W et 700 W. Néanmoins, la vitesse reste limitée à 25 km/h, comme l’oblige la loi. Toutefois, vous le sentirez au niveau de l’accélération, qui sera bien plus rapide pour atteindre la vitesse maximale autorisée. La 4 Pro peut également gravir des côtés jusqu’à 20 %. Concernant la conduite, la trottinette est maniable et stable, et le système de freinage sera quant à lui très efficace. Au niveau du guidon, on retrouve bien entendu l’écran qui affichera des informations tel que la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite choisi en fonction de la situation. L’application apportera davantage d’informations, elle devient d’ailleurs plus accueillante grâce à une mise à jour.

Pour finir, si Xiaomi mentionne une autonomie de 55 kilomètres, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro indique 45 km d’autonomie. Dans tous les cas, ce modèle est le plus endurant du catalogue et tient 40 km en fonction de votre conduite. Pour la recharge, il faudra patienter (beaucoup) puisqu’il faut entre 8 et 9 heures pour la recharger à 100 %.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

Il n’y a pas que Xiaomi qui vend des trottinettes

Si la dernière trottinette de Xiaomi reste trop onéreuse pour vous, et ne rentre pas dans votre budget, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2022.

