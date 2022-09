Banques en ligne : les meilleures offres de bienvenues en septembre 2022

Les banques en lignes sont en première ligne pour cette rentrée et pour vous inciter à ouvrir un compte, elles multiplient les offres de bienvenues. Nous avons sélectionné 3 offres parmi les plus intéressantes du moment.

On vous parlait il y a quelque temps des meilleures façons de changer de banque. Les offres de bienvenues de banques en lignes peuvent être souvent très alléchantes pour enfin s’y mettre. En ce moment, il est possible de souscrire à un compte dans une banque en ligne et obtenir quelques dizaines ou centaines d’euros en guise de prime à l’ouverture. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment.

Aperçu des offres

Ultim ou Welcome chez Boursorama Banque : jusqu’à 130 euros de prime

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus populaires du moment fort de ses 3,3 millions de clients en France. Son succès s »explique sans doute grâce à ces nombreux avantages comme le fait de délivrer un IBAN français, mais aussi d’être une marque de la Société Générale.

Même si la banque ne propose pas d’offres gratuites à 100%, il faut compter sur des frais de tenue de compte sont de 0 euro, à condition d’utiliser votre carte au moins une fois par mois. Les différentes cartes bancaires (Welcome, Ultym, Classic et Premier) sont gratuites, avec quelques conditions comme le montant des revenus ou un dépôt initial obligatoire. Ce ne sont pas les seuls avantages, puisque même les paiements et retraits sont sans frais à l’étranger.

Enfin, Boursorama banque est parfaitement en phase avec son temps, elle intègre la compatibilité avec la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay.

En ce moment, Boursorama Banque propose jusqu’à 130 euros de prime pour l’ouverture d’un compte en renseignant le code BRSMBA lors de l’inscription.

Hello Prime chez Hello Bank : jusqu’à 80 euros de prime

Hello Bank est aujourd’hui un acteur important du côté des banques en ligne aux côtés de Boursorama et Fortuneo. Il s’agit d’une filiale du groupe BNP Paribas qui a pour volonté de s’inspirer des néobanques telles que N26 ou Revolut. La grosse différence se situe au niveau de l’apport de la maison mère BNP et de son réseau national en plus de proposer un IBAN français pour tous ses clients. Enfin ses offres sont pour le moins avantageuses avec deux cartes distinctes.

Que ce soit pour Hello One ou Hello Prime, ces cartes proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce sans limite sans limites de montant. Seule l’offre Hello One se limite aux distributeurs BNP. Les cartes sont certifiées VISA et disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme. L’offre Hello One est gratuite tandis qu’Hello Prime demande une simple cotisation de 5 euros par mois. La différence entre les deux comptes se situe surtout sur l’utilisation souhaitée.

L’application Hello Bank est un modèle du genre : simple, fonctionnelle et non invasive. Côté fonctionnalités, on passe de gestion du budget à la catégorisation des dépenses jusqu’à la modification des plafonds et activations ou non des paiements en ligne et à l’étranger.

En ce moment, Hello Bank offre 80 euros et 50 % de réduction pendant un an pour toute ouverture de compte avec une carte Hello Prime.

Sobrio chez la Société Générale : Jusqu’à 130 euros de prime

La Société Générale a depuis quelque temps revu toute son offre pour se donner des airs de banque en ligne. L’offre Sobrio va dans ce sens et ses tarifs sont parmi les plus compétitifs du marché pour les prestations offertes. De plus, chaque client dispose des avantages d’une banque traditionnelle comme l’attribution d’un conseiller bancaire ou l’accès à des produits plus spécifiques comme les assurances, les prêts ou les livrets d’épargne.

La première carte VISA nommée Evolution est accessible à 7,20 euros par mois, la seconde VISA Classique est à 7,90 euros par mois et la dernière, la VISA Premier, est à 14,90 euros mensuels. Vous pouvez donc profiter de cette offre pour vous voir rembourser une bonne partie des cotisations annuelles de ces cartes.

L’application Société Générale (disponible sur Android et iOS) propose notamment une catégorisation automatique de ses dépenses et des options de sécurité comme le déverrouillage par empreinte digitale. Cette dernière est même compatible Paylib et Apple Pay pour les paiements sans contact via mobile et vous pouvez même configurer une montre connectée pour payer avec via les terminaux compatibles même si on regrette tout de même l’absence de Google Pay.

En ce moment, la Société Générale propose, en ouvrant un compte Sobrio, jusqu’à 130 euros de prime.

Comparateur de banques

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de banques.

