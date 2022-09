Ce pack Bose QC Earbuds + chargeur à induction est à moitié prix pour les French Days

Avec la sortie récente de la seconde génération, les écouteurs Bose QC Earbuds sont plus abordables. Pour les French Days, Darty et la Fnac baissent fortement leur prix dans un pack avec un chargeur à induction : 99 euros au lieu de 229 euros.

On connaît Bose pour ses casques audio puissants à la signature audio maison, mais la marque n’a pas pour autant négligé le marché des écouteurs True Wireless. Malgré l’arrivée récente de la seconde génération des QC Earbuds, la première reste encore une référence, surtout quand on peut se les offrir à un prix réduit. C’est le moins que l’on puisse dire quand on voit l’offre en ce moment pour les French Days qui permet d’obtenir une paire en plus d’un chargeur à induction, le tout à plus de moitié prix.

Ce qu’il faut retenir des Bose QC Earbuds

Des écouteurs confortables

Un son très fidèle

Une bonne autonomie

Affiché à 229 euros, le pack écouteurs Bose QC Earbuds accompagné d’un chargeur à induction de la marque Urban Factory, est désormais disponibles à seulement 99,99 euros chez Darty et chez la Fnac pendant la période des French Days.

Confortable malgré leur taille

Les Bose QCEarbuds se veulent être la déclinaison True Wireless du fameux casque audio de la même marque et viennent donc faire directement concurrence aux Sony WF-1000XM3 et aux AirPods Pro d’Apple sur la même période de lancement. Côté design, on peut dire qu’il sont assez volumineux. Qu’il s’agisse des écouteurs en eux-mêmes ou du boîtier de recharge, on a droit à un boîtier plutôt massif de 8,9 cm de long pour 5,1 de large et 3,2 cm de haut. Les écouteurs en eux-mêmes sont à mi-chemin entre les écouteurs open-fit et les écouteurs intra-auriculaires et c’est là leur principale force. En fait, le système de Bose permet de profiter d’embouts en silicone avec une ailerette pour assurer un meilleur maintien une fois les écouteurs posés sur les oreilles. Notons également qu’ils sont certifiés IPX4 et sont ainsi résistants aux éclaboussures et à la transpiration.

Pour les contrôles il faudra utiliser les surfaces tactiles à l’extérieur de chaque écouteur. Par exemple, un double appui sur l’écouteur gauche changera le mode de réduction de bruit. Un double appui sur l’écouteur droit viendra quant à lui mettre la musique en pause, mais ça, c’est assez classique en 2022, même si pour l’écouteur gauche, les commandes pourront être personnalisées sur l’application Bose Music.

Un son d’une grande qualité avec la signature Bose

Là où Bose n’a certainement pas fait les choses à moitié, c’est bien sur la qualité sonore de ses QC Earbuds. Ces derniers embarquent des transducteurs excellents qui offrent une efficacité égale sur tout le spectre audio pour un son bien équilibré. Ici, pas de risque de déplorer un tassement dynamique avec le volume au maximum ni une distorsion quelconque. De plus, les true wireless bénéficient d’une technologie d’égalisation dynamique du son : concrètement, plus vous allez augmenter le volume de votre musique, et plus les graves seront présents, ce qui sera tout à fait adapté au sport puisque l’on veut avant tout profiter d’un son entraînant et bien rythmé durant nos efforts. Bien sûr, le plus gros point fort des écouteurs de Bose réside dans leur réduction de bruit et ils sont à l’aise aussi bien pour filtrer les sons du métro que celui des voitures et même des voix.

Du côté de l’autonomie de ses écouteurs, Bose annonce une utilisation pouvant aller jusqu’à 6 heures pour ses QC Earbuds même si notre test a prouvé qu’il était possible de les faire tenir sur 7 heures même avec réduction de bruit activée.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Bose QC Earbuds.

