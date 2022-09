Le pack 2 caméras Ring Outdoor Camera Battery est à un super prix pour les French Days

À l'occasion des French Days, Amazon propose une belle offre de rentrée avec une réduction de 35% sur son pack de deux caméras de surveillance connectées Ring Outdoor Camera Battery.

Les caméras de surveillance connectées sont de plus en plus présentes sur le marché, y compris celles placées en extérieur. Amazon fait partie de ce marché depuis plusieurs années, notamment avec ses Ring Outdoor Camera Battery. Si vous songiez à vous équiper pour sécuriser votre habitation, il est peut-être temps de faire le pas. Durant les French Days qui se terminent ce soir, Amazon fait baisser le prix son pack de deux caméras de -35 %.

La caméra Ring Outdoor Camera Battery, c’est quoi ?

L’intégration au système Alexa

Une batterie rechargeable et amovible

Le capteur de mouvement

Au lieu de 199,99 euros habituellement, le pack de deux caméras Ring Outdoor Camera Battery est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 129,99 euros sur le site d’Amazon durant les French Days.

Une caméra de surveillance qui peut être achetée à l’unité à 69,99 euros, dans un pack de trois à 179,99 euros ou dans un pack de quatre à 229,99 euros.

Une qualité d’image au rendez-vous

La Ring Outdoor Camera Battery permet de visionner et d’enregistrer des vidéos en HD 1080p, que ce soit de jour ou de nuit. On peut consulter le flux vidéo en direct et à distance, enregistrer en continu ou dès qu’un mouvement est détecté par la caméra. Cette dernière possède un champ de vision de 130° (en diagonale), un grand-angle qui permet de voir largement ce qu’il se passe chez soi.

Cette caméra de surveillance sur batterie d’Amazon propose un système audio bidirectionnel. C’est-à-dire que l’on peut entendre à distance ce qu’il se passe chez soi via le microphone de la caméra. À l’inverse, on peut parler à distance grâce à son haut-parleur. C’est pratique si jamais vous recevez un colis ou qu’une connaissance est de passage chez soi.

Une intégration à Alexa et une application facile à utiliser

L’installation de ces caméras est assez simple. Une fois fixée et la batterie amovible placée, on peut la connecter en Wi-Fi en suivant les indications de l’application. Grâce à elle, on peut régler la détection de mouvement, par exemple pour éviter que son animal de compagnie ne déclenche l’enregistrement vidéo ou enlever certaines zones.

Amazon propose l’abonnement à Ring Protect, qui permet d’enregistrer dans le cloud jusqu’à 30 jours d’enregistrement vidéo. Un abonnement sans engagement disponible à partir de 3,99 euros par mois avec un essai gratuit de trente jours. La Ring Outdoor Camera Battery peut être connectée à Alexa, ce qui permet de surveiller ce qui se passe à l’extérieur depuis un appareil Echo Show, Ech Spot ou Fire TV.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2022 ?

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.