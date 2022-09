Realme Pad Mini : cette petite tablette n’a jamais été aussi abordable sur Amazon

Si vous cherchez une tablette à un prix contenu, la Realme Pad Mini pourrait bien vous plaire. Avec ses caractéristiques modestes, elle reste efficace au quotidien et se négocie aujourd’hui à seulement 148,29 euros au lieu de 179,99 euros à sa sortie.

Les tablettes sous Android se multiplient de plus en plus, notamment dans la catégorie entrée de gamme. Parmi celles-ci, on retrouve la Realme Pad Mini, qui mise sur un format compact et une fiche technique classique pour maintenir un prix bas. Elle conviendra à toute la famille, et se trouve moins chère aujourd’hui grâce à cette remise de plus de 30 euros.

La Realme Pad Mini, c’est quoi ?

Un écran de 8,7 pouces dans un petit format

Des performances correctes pour un usage familial

Une autonomie confortable

La Realme Pad Mini (3 Go + 32 Go) est sortie au prix de 179,99 euros, mais en ce moment la tablette tactile est disponible en promotion à 148,26 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur le site américain.

Un écran confortable pour le divertissement, dans un petit format

Après avoir sorti sa première tablette, la firme Realme a renouvelé l’expérience avec cette fois-ci une version miniaturisée : la Realme Pad Mini. Comme son nom le laisse entendre, elle propose un format plus compact que sa grande soeur, avec des dimensions de seulement 211,84 x 124,48 x 7,59 mm pour un écran de 8,7 pouces. Un écran recouvrant 84,59 % de la face avant, et qui jouit d’une simple définition HD+ de 1340 x 800 pixels. La dalle reste agréable à regarder pour vos séries et films, d’autant plus que la tablette intègre un double haut-parleur stéréo pour profiter d’une bonne qualité audio.

Côté design, elle reprend les traits de la Realme Pad avec un châssis en aluminium et une structure fine (7,6 mm d’épaisseur et 372 grammes). Autrement, la prise en main est très agréable et grâce à son format Mini, elle vous accompagne partout en déplacement. C’est la tablette idéale pour répondre aux besoins de toute la famille.

Une tablette entrée de gamme, mais solide pour le prix

Au vu de son positionnement tarifaire, on ne peut pas s’attendre à des performances foudroyantes, mais avec son processeur Unisoc T616 couplé à 3 Go de mémoire vive, la tablette est largement répond à différents usages. Vous allez pouvoir naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, regarder des vidéos en streaming, ou jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store. Il est d’ailleurs possible d’y ajouter une carte microSD afin d’agrandir la capacité de stockage. À noter, pour assurer une bonne fluidité la Realme Pad Mini est animée par l’interface Realme UI « for Pad » basée sur Android 11.

Quant à son autonomie, la version Mini ne fait pas mieux que le modèle classique avec sa batterie de 6 400 mAh contre 7 100 mAh. Malgré tout, la tablette est assez endurante pour rassurer l’utilisateur tout au long de la journée, mais cela dépendra de votre utilisation. Pour la recharge, il faudra compter seulement sur un bloc de 18 W qui ne devrait pas à aider à la recharger rapidement. Enfin, côté photo, on trouve à l’arrière un capteur de 8 mégapixels, tandis que la caméra à l’avant, pratique pour les visioconférences et appels vidéo, propose 5 mégapixels.

Comment trouver l’ardoise idéale ?

Si la Realme Pad Mini ne vous pas convaincu, il existe d’autres références disponibles sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes à choisir en 2022.

