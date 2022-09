La Xiaomi Watch S1 Active devient une montre connectée pas chère (-30 %)

La montre connectée Xiaomi Watch S1 Active offre de nombreuses possibilités, surtout au niveau du suivi des activités physiques, mais ce ne sont pas ses seuls atouts. Elle tombe aujourd'hui à 139,88 euros contre 199,99 euros au lancement.

En début d’année, Xiaomi a révélé deux nouvelles tocantes dans son catalogue de produits : la Watch S1 et la Watch S1 Active. Toutes les deux sont des montres connectées haut de gamme, aux caractéristiques proches, mais dont une mise particulièrement sur l’aspect sportif, ce qui est justement le cas du modèle Active, doté d’un cadran plus robuste ainsi qu’une autonomie renforcée. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, sachez qu’elle est actuellement à son prix le plus bas sur Amazon.

L'essentiel à retenir de la Xiaomi Watch S1 Active

Une montre tournée vers le sport

Un bon suivi santé et de nombreuses fonctions pour le sport

Une autonomie conséquente

Sortie au prix de 199,99 euros, la Xiaomi Watch S1 Active est actuellement disponible en promotion à 139,88 euros sur Amazon, soit 60 euros d’économie sur la facture.

Une montre dédiée au sport

La Xiaomi Watch S1 Active a de nombreux points communs avec la S1 classique, mais se distingue au premier coup d’œil. Celle-ci délaisse l’aspect premium pour se rapprocher davantage à un look plus baroudeur. On découvre un cadran plus robuste avec une lunette graduée en métal autour de l’écran et un bracelet en silicone, plus adaptée à une utilisation sportive que le bracelet en cuir de la Xiaomi Watch S1. Elle reste discrète et offre tout de même de belles finitions. Avec seulement 36 grammes sur la balance, vous ne sentirez donc peu de gêne autour de votre poignet.

Le constructeur propose un bel écran AMOLED de 1,43 pouce affichant une définition de 466 x 466 pixels. En comparaison avec la Mi Watch, le modèle Active dispose d’un écran plus grand et donc plus confortable pour lire les informations inscrites sur votre montre. Il sera d’ailleurs possible de personnaliser la montre avec plus de 200 cadrans. Sur la tranche de la montre, on retrouve deux boutons physiques servant à la navigation et aux modes sportifs.

Avec un suivi complet, et une autonomie longue durée

Évidemment, toute montre connectée dispose d’une panoplie de capteurs et celle-ci n’en est pas dénuée. La S1 Active est capable de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2) ou encore la qualité du sommeil. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear (disponible sur Android et iOS) pour des analyses plus poussées et complètes.

Elle propose notamment 19 activités qui sont proposées base comme : la marche en extérieur, le yoga, le triathlon, l’escalade ou jusqu’à la nage en eau libre — car étanche jusqu’à 5 ATM —, mais il est possible d’avoir accès à plus de 100 modes d’exercices. La montre intègre aussi un GPS double bande pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis. La version Active a droit à une autonomie renforcée pour le trek ou la randonnée, par exemple. Elle dispose d’une batterie de 460 mAh capable de faire tenir la montre pendant 12 jours dans un usage classique, et jusqu’à 24 jours avec le mode économie d’énergie. Avec une utilisation plus intensive, elle serait plus proche des 5 ou 7 jours, ce qui reste un très bon score face à la concurrence.

Nous n’avons pas eu l’occasion de tester la version Active, mais vous pouvez toujours consulter notre test réalisé sur la Xiaomi Watch S1 classique, dont les caractéristiques sont assez similaires.

Xiaomi face à la concurrence

Si vous voulez comparer la Watch S1 Active de Xiaomi avec d’autres références récentes que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

