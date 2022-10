Le récent smartphone de Motorola est déjà moins cher avec un Smart Clock 2 offert

Motorola vient de révéler sa nouvelle gamme de smartphones. Le Edge 30 Neo, le plus abordable, propose une fiche technique équilibrée avec un prix sous les 400 euros. Pour son lancement, on le retrouve déjà avec 50 euros de moins et un réveil connecté en cadeau.

Motorola continue de faire sa petite percée sur le marché des smartphones, et présente sa nouvelle gamme qui se décline en trois modèles : le Motorola Edge Ultra, Edge 30 Fusion et le Edge 30 Neo. Parmi ces trois smartphones, les deux derniers s’adressent davantage au grand public. La version Neo est la plus abordable, mais reste tout aussi intéressante ne serait-ce que par son format compact, son bel écran à 120 Hz et sa charge rapide. De nombreux arguments qui font du Edge 30 Neo un très bon smartphone avec déjà 50 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Motorola Edge 30 Neo

Un petit format en main et un écran OLED à 120 Hz

Un SoC efficace : Snapdragon 695 5G

La présence d’une charge de 68W

Commercialisé au prix de 399 euros, le Motorola Edge 30 Neo est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros à la Fnac grâce à une ODR valable jusqu’au 13 novembre 2022. Cette offre est également disponible chez Darty, Boulanger, Rue du Commerce et Cdiscount.

Notez que le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 avec son socle de charge sans fil est offert via l’offre de remboursement.

Un smartphone qui plaira pour son petit format

Le Motorola Edge 30 Neo se situe sur le segment milieu de gamme, et même s’il adopte un revêtement en plastique, ses finitions sont plutôt réussies. Il se présente avec des bords légèrement arrondis, et dispose d’un écran quasi sans bordures avec un poinçon au centre. D’ailleurs, son écran petit format de 6,28 pouces offre une prise en main très agréable, et un faible encombrement. Côté affichage, le Edge 30 Neo ne déçoit pas avec sa dalle OLED FHD+ et son taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il assure une bonne expérience visuelle, avec en plus deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos pour un meilleur rendu audio.

Si généralement les constructeurs multiplient les capteurs photo, ici Motorola fait le choix de la sobriété et la simplicité en intégrant uniquement deux objectifs. On a droit à un capteur grand-angle de 64 mégapixels (avec stabilisation optique) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels qui fera office de mode portait et macro. Nous n’avons pas eu l’occasion de tester la partie photo de cet appareil, mais le Edge 30 Neo devrait suffire à prendre des clichés corrects de jour avec son capteur principal. Quant au capteur selfie, il est de 32 mégapixels.

Mais aussi sa charge rapide

Pour fonctionner efficacement, la firme américaine équipe son smartphone du Snapdragon 695 5G couplé à 8 Go de RAM. Une puce qui a déjà fait ses preuves sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Avec une telle configuration, le smartphone de Motorola ne vous fera pas faux bond au quotidien pour gérer les tâches classiques comme la navigation web, ou bien du multitâche. En revanche, pour jouer à des jeux 3D, il atteindra facilement ses limites. Pour assurer une bonne expérience utilisateur, le smartphone tourne sous Android 12. À noter, ce SoC apporte également une compatibilité 5G.

Quant à son autonomie, la batterie du 30 Neo peut sembler assez légère (4 020 mAh) mais le téléphone tient une journée selon votre utilisation. Motorola mise surtout sur la charge rapide, puisque le Edge 30 Neo est compatible avec la charge de 68W. D’après la marque, en 10 minutes de charge, le smartphone tient une journée entière.

Notre guide dédié pour trouver le meilleur rapport qualité-prix

La concurrence est rude sur segment tarifaire, si vous souhaitez découvrir d’autres références disponibles sur le marché au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

