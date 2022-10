iRobot Braava jet m6134 : ce robot lave vos sols sans être trop cher avec le Prime Day 2022

Vous disposez déjà d'un robot aspirateur ? Et si vous vous passiez aussi au robot laveur ? Le Braava jet m6134 de la marque iRobot remplira parfaitement cette fonction et se trouve 399 euros contre 619 euros au lancement pour le Prime Day 2022.

Rien de plus satisfaisant de ne plus avoir à passer la serpillère. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots qui s’occuperont de nettoyer les sols en un rien de temps. Si vous cherchez un appareil autonome, connecté et performant, alors le iRobot Brava Jet m6134 est une bonne option. Avec le Prime Day 2022, il profite aujourd’hui d’une belle remise réduction sur son prix d’origine.

L’iRobot iRobot Brava Jet m6134

Uns système de pulvérisation d’eau efficace

La compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Programmation du nettoyage et cartographie sur l’application iRobot Home

Lancé à 619 euros, mais aujourd’hui affiché à un prix barré de 489 euros, le robot laveur iRobot Brava Jet m6134 est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

Efficace contre tout type de tâches

Le iRobot Brava Jet m6134 est un excellent investissement si vous cherchez un moyen de vous simplifier la vie au quotidien et éviter la corvée du ménage. Il lave les sols comme vous le feriez, en utilisant le pulvérisateur de haute précision pour dissoudre les taches tenaces et les graisses de cuisine.

Vous pouvez également fixer une lingette de nettoyage et le robot sélectionne automatiquement le mode de nettoyage. Avec leurs fibres absorbantes, elles éliminent les taches tenaces, la saleté et les graisses de cuisine. Elles utilisent un système électrostatique pour capturer la saleté, la poussière et les poils d’animaux.

Totalement autonome, sauf pour la vidange.

Afin d’obtenir un ménage complet de manière précise en choisissant la pièce à nettoyer, ou même délimiter une zone souhaitée, il faut faire une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée. Grâce à cela, le robot gardera en mémoire ses trajets et optimisera ses futurs passages.

Le robot mémorise vos habitudes de nettoyage pour vous proposer des programmes personnalisés, tandis que la compatibilité avec l’Assistant Google et Alexa lui permet de commencer le lavage au simple son de votre voix. Il pourra s’activer automatiquement d’une simple commande vocale ou via l’application iRobot Home. Il suggère même un lavage supplémentaire lorsque le taux de pollen de votre secteur est élevé ou pendant la saison où vos animaux de compagnie perdent leurs poils.

En ce qui concerne l’autonomie, il dispose d’une autonomie plutôt correcte, puisqu’elle est d’1h30 environ. Selon le constructeur, cela représente une surface maximale de nettoyage de 185 m². Pour le recharger entièrement, comptez 2 heures. Gardez à l’esprit que c’est un appareil autonome, qui retournera, tout seul à sa station de recharge, avant de repartir à la tâche.

