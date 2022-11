iPhone 14 Pro Max : le fleuron ultime d’Apple est moins cher avant le Black Friday

L'iPhone 14 Pro Max fait déjà l'objet d'une offre promotionnelle. Et c’est plutôt une bonne nouvelle, vu les prix élevés de cette nouvelle génération. En ce moment, on retrouve donc le modèle 128 Go à 1 329 euros contre 1 479 euros à sa sortie.

Les nouveaux iPhone 14 on fait couler beaucoup d’encre, que ce soit pour les « légères » nouveautés, ou encore le prix en forte hausse. La gamme Pro reste cependant la plus intéressante, car elle délaisse l’encoche pour accueillir à la place, une pilule appelée Dynamic Island. L’iPhone 14 Pro apporte également le mode Alway-On Display ainsi qu’un nouvel objectif photo de 48 mégapixels. Des nouveautés qui peuvent en séduire plus d’un si le prix n’est pas une barrière, d’autant plus qu’aujourd’hui une baisse de 10 % est disponible pour le modèle Max en 128 Go.

L’iPhone 14 Pro Max, c’est quoi ?

Un grand écran ultra lumineux à 120 Hz

La pilule et ses fonctionnalités

Une puce puissante : A16 Bionic

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 479 euros, l’iPhone 14 Pro Max dans sa version 128 Go s’affiche à 1 329 euros sur Amazon. Cette offre est valable uniquement sur le coloris noir sidéral. Actuellement en rupture de stock, il est toujours possible de le commander à ce prix, et de le recevoir plus tard, à temps pour Noël par exemple.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 14 Pro Max. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 14 Pro Max au meilleur prix ?

Dynamic Island, Alway-On Display, des nouveautés intéressantes…

L’iPhone 14 Pro Max reprend les grandes lignes du modèle précédent, avec des contours en acier inoxydable et un dos en verre dépoli très réussi. Le véritable changement se fait en face avant, puisque l’encoche se mue en une pilule, « Dynamic Island », pour accueillir la caméra frontale et les capteurs nécessaires à Face ID. Elle s’intègre parfaitement à l’interface logicielle, puisqu’elle interagit automatiquement avec vos notifications et vos widgets via des animations.

L’autre nouveauté intéressante côté écran, c’est l’Always-On Display. Une fonctionnalité piquée d’Android, parfaitement maitrisée ici, et permettra d’afficher constamment les informations comme la date et l’heure. Autrement, la dalle est toujours OLED avec un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz, avec une diagonale de 6,7 pouces.

La photo aussi s’améliore

L’iPhone 14 Pro Max apporte certaines évolutions côté photo, avec un capteur principal qui passe de 12 mégapixels, par un objectif de 48 mégapixels. Dans l’ensemble les photos sont globalement plus nettes. Le format ProRAW en 48 mégapixels est aussi de la partie. Le téléobjectif x2 est l’une des autres nouveautés, en plus du télézoom x3 et ultra grand-angle, tous deux de 12 mégapixels. La caméra TrueDepth a d’ailleurs été améliorée avec une ouverture passant ici à f/1,9 pour offrir de meilleures performances en faible éclairage, sans oublier l’autofocus.

De la puissance à revendre

Cette année, seule la gamme Pro bénéficie de la nouvelle puce A16 Bionic. Gravée en 4 nm, celle-ci est annoncée comme 10 % plus puissante (au niveau CPU) que la génération précédente. Néanmoins, elle n’apporte pas un réel gain de puissance, la différence ne se sentira pas au quotidien, même sur les jeux les plus gourmands. Ce sont davantage les opérations liées à l’intelligence artificielle qui seront plus rapides.

L’autonomie n’est plus le point noir d’Apple. Sur le 14 Pro Max, elle est tout bonnement extraordinaire, puisqu’il peut tenir 2 jours complets sans trop forcer. En revanche, la charge est toujours lente. Assez regrettable sur cette gamme de prix. Il faut compter entre 1h45 et 2 heures pour récupérer la totalité de l’énergie de la batterie.

Pour plus de détails, nous vous invitions à lire notre test complet sur l’iPhone 14 Pro Max.

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer l’iPhone 14 Pro Max avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.