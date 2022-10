Le TV QLED Hisense 55U7HQ (avec HDMI 2.1) peut vous revenir à moins de 550 euros

Le TV QLED Hisense 55U7HQ, doté d'une diagonale de 55 pouces, dispose d'une solide et complète fiche technique. Autre avantage : son prix, qui passe de 749 euros à 549 euros sur Rakuten (Boulanger).

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur QLED nettement plus abordable que ceux des plus grandes marques, vous pourrez sans souci aller voir du côté des gammes conçues par Hisense. Le constructeur propose des modèles aux très bons rapports qualité-prix, comme la référence 55U7HQ, qui fait partie de sa série milieu de gamme lancée cette année. Entre sa dalle QLED de qualité, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour jouer sur une console next-gen et sa très bonne qualité d’affichage, le TV Hisense 55U7HQ cumule les bons points. À commencer, d’ailleurs, par son prix, qui diminue grâce à plusieurs promotions et une ODR.

Les points forts du TV Hisense 55U7HQ

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1

D’abord proposé à 749 euros, puis réduit à 699 euros, le TV QLED Hisense 55U7HQ est désormais affiché à 649 euros sur Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo TV50. Mais grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 17 novembre, ce prix passe à 549 euros. De plus, si vous adhérez au Club R, vous pourrez bénéficier de 34,95 euros offerts sur vos prochains achats sur le site.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le téléviseur Hisense 55U7HQ. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Hisense 55U7HQ au meilleur prix ?

Un TV doté d’une dalle de qualité

Pour sa série de téléviseurs U7HQ, Hisense a misé sur un design épuré et sobre, et le modèle de 55 pouces ne fait pas exception. On a donc ici droit à un écran aux bordures invisibles, ce qui ne fait que renforcer l’immersion. L’écran est soutenu par un pied en métal solide et plutôt imposant, qui adopte une forme en U évasé. Attention, toutefois : ce socle dépasse d’environ 12 cm vers l’avant, ce qui pourrait compliquer l’installation d’une barre de son sous l’écran.

Autrement, le TV Hisense 55U7HQ intègre une dalle QLED de 55 pouces en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), soit l’assurance de profiter d’une très bonne qualité d’image, avec des couleurs vives et une luminosité élevée. Le taux de contraste ne se mesure évidemment pas à ce que l’on peut obtenir sur de l’OLED, mais le résultat est tout de même très agréable au quotidien, pour tout type de contenus. Le téléviseur assurera aussi un bon nombre de compatibilités qui agrémenteront l’expérience : Dolby Vision, HDR10 et HDR10+. Pour le son, on a droit à du Dolby Atmos pour un audio bien clair et immersif.

Un modèle taillé pour le gaming

Le TV QLED Hisense 55U7HQ est tout aussi idéal pour le gaming. Il est même, pour ainsi dire, taillé pour les dernières consoles de jeu, puisqu’il est doté de 2 ports HDMI 2.1, compatibles ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR, ou taux de rafraichissement variable, pour l’optimisation des images dans les jeux et obtenir un temps de retard à l’affichage aussi court que possible. La dalle est par ailleurs rafraichie à 100 Hz. Mais elle ne proposera malheureusement pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Vous ne pourrez donc jouer qu’en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X, mais avec la possibilité de monter en Full HD à 120 FPS.

Un système d’exploitation complet

Comme tous les téléviseurs Hisense, le modèle 55U7HQ tourne sous le système d’exploitation de la marque, Vidaa U. Cet OS donne accès à un grand nombre d’applications phares, comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais malheureusement, il est dépourvu des services de replay. Les assistants Alexa et Google Assistant seront de leur côté bien présents pour toutes vos requêtes vocales, sans avoir besoin de manipuler la télécommande.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test du Hisense 55U7HQ.

D’autres modèles 4K avec la même diagonale

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références, ou simplement comparer d’autres modèles avec le Hisense 55U7HQ, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 55 pouces en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.