Cette puissante barre de son Yamaha, compatible DTS:X, est 40 % moins chère

Compatible DTS:X, ce qui lui permet de diffuser un son 3D dans toute la pièce, la barre de son Yamaha SR-B20A permet d'augmenter considérablement la qualité sonore de votre téléviseur. Actuellement, ce modèle profite d'une réduction de 40% à la Fnac et chez Darty : elle est ainsi disponible à 179,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Rares sont les téléviseurs à proposer une excellente qualité sonore. Bien souvent, il est plus que nécessaire de glisser une barre de son sous l’écran pour profiter d’un audio nettement plus satisfaisant, avec des basses profondes et un son enveloppant. La barre de son Yamaha SR-B20A est une bonne référence qui propose justement cet effet surround recherché. Le moment est en plus tout choisi pour miser sur elle, puisqu’elle bénéficie d’une promotion de 120 euros.

Les points forts de la barre de son Yamaha SR-B20A

Une barre de son de 120 W

Compatible DTS Virtual:X

Un caisson de basse intégré

Initialement affichée à 299,99 euros, la barre de son Yamaha SR-B20A est désormais proposée à 179,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Une barre de son compacte qui se suffit à elle-même

Avec son design tout en rondeur, la barre de son Yamaha SR-B20A adopte un format compact qui la rend moins imposante que d’autres barres de son présentes sur le marché. Une fois posée sur votre meuble TV ou fixée au mur sous votre téléviseur, la barre de son se configurera très rapidement et s’accompagne même d’une application, Sound Bar Remote, pour régler facilement les modes audio, le volume ou encore switcher de contenu. Vous aurez aussi remarqué que cette barre de son se suffit à elle-même et n’est pas couplée à un caisson de basse, pour la simple et bonne raison que deux caissons de basse sont intégrés à la Yamaha SR-B20A. De quoi économiser de la place dans votre pièce.

Un son bien immersif

Le principal atout de cette Yamaha SR-B20A reste évidemment sa qualité sonore. Elle propose ainsi ce que tous les amateurs de films et de séries recherchent pour se plonger dans leurs contenus comme s’ils étaient un peu au cinéma : l’effet surround qui renforce l’immersion. La Yamaha SR-B20A réussit cette mission grâce à la technologie DTS Virtual:X qui, outre l’immersion qu’elle confère, nous fait profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Grâce à ce mode, le son se diffusera dans tous les coins de la pièce, y compris en hauteur. De plus, cette barre de son fournit une puissance de 120W. Elle n’arrivera forcément pas à la cheville des autres barres de son Samsung plus onéreuses, mais cette puissance sera tout à fait suffisante pour ce prix.

D’autres fonctionnalités pour améliorer l’expérience

La barre de son Yamaha SR-B20A propose par ailleurs des fonctionnalités très pratiques, comme le mode « Clear Voice », qui permet de déceler et d’entendre plus distinctement les voix humaines au milieu d’autres sons. Cette référence du constructeur japonais permet également de profiter de quatre modes audio (stéréo, standard, film et jeu) pour s’adapter à chaque contenu. Par exemple, le mode film améliorera l’expansion du son dans l’espace, tandis que le mode jeu se chargera d’immerger encore plus l’utilisateur dans sa partie, en mettant en évidence chaque action. Enfin, la barre de son est compatible Bluetooth, ce qui vous permettra de diffuser de la musique, des podcasts ou tout autre contenu audio depuis votre smartphone.

