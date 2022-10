À seulement 272 €, le Samsung Galaxy S20 FE 5G n’a jamais été aussi peu cher

Le Samsung Galaxy S20 FE a connu un véritable succès depuis sa sortie. C’est une bonne référence encore aujourd’hui, grâce à son excellent rapport qualité-prix. La version 5G est d’ailleurs en promotion à 272 euros contre 759 euros à son lancement.

S’il commence à prendre un peu de l’âge, le Galaxy S20 FE est toujours un excellent choix si vous voulez un smartphone Samsung avec une expérience proche du haut de gamme, sans y laisser vos économies. Aujourd’hui, sa version 5G se négocie pour moins de 300 euros grâce à un code promo valable uniquement aujourd’hui.

Pourquoi le S20 FE est-il toujours intéressant ?

Il possède un écran Super AMOLED de 120 Hz

Un processeur performant : Snapdragon 865

L’interface OneUI agréable à utiliser

Pour la version 5G du Samsung Galaxy S20 FE (128 Go), il fallait débourser 759 euros à sa sortie. Aujourd’hui, il est possible de se le procurer pour seulement 272 euros sur Rakuten, grâce à au code RAKUTEN30.

Un smartphone qui a toujours la côte

Le Galaxy S20 FE 5G est le smartphone de Samsung qui a pour philosophie d’offrir une expérience proche du haut de gamme, en maintenant un prix contenu. On a donc droit à un design ordinaire, qui réussit à offrir une prise main confortable. Les matériaux sont revus à la baisse comparés aux modèles plus premium, avec un écran plat aux bordures visibles, mais peu gênantes. Même si on a droit à un revêtement en plastique mat au dos, les finitions sont impeccables.

Pour ce prix, vous bénéficiez de l’expertise de Samsung avec un écran AMOLED FHD+ de 6,5 pouces d’une excellente qualité. Le S20 FE possède même un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation agréable et fluide au quotidien. Quant à la photo, il n’est pas aussi polyvalent que ceux de sa génération, mais il offrira tout de même de bons clichés, même si l’on avait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Et avec de bons restes pour tenir la route

Pour fonctionner efficacement, le S20 FE 5G embarque un Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM. Une puce qui assure encore une bonne fluidité au quotidien. Le smartphone est à l’aise sur la grande majorité des jeux 3D, contrairement au modèle 4G qui présente quelques difficultés pour les faire tourner dans de bonnes conditions.

Cette puce apporte aussi au passage la compatibilité avec le réseau 5G. Autre avantage, la puce de Qualcomm offre une meilleure optimisation de la batterie de 4 500 mAh et permet ainsi de revoir l’autonomie du mobile à la hausse. À noter, le téléphone est compatible à une charge rapide de 30W, mais le bloc fourni est de 15W.

Consultez notre test sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G pour en savoir plus.

Trouvez le smartphone Samsung qui vous convient le mieux

Samsung propose de nombreux smartphones sur le marché. Mais si vous avez du mal à vous y retrouver parmi toute la gamme Galaxy, voici nos recommandations pour vous aider à choisir le bon.

