Forfait mobile : voici les 3 meilleures offres sans engagement d’octobre 2022

Si vous payez beaucoup trop cher pour votre forfait mobile, il est sans doute le temps d'en changer pour faire des économies tout en gagnant des Go. Nous avons donc sélectionné 3 forfaits qui peuvent potentiellement vous intéresser.

On approche de la fin du mois et les économies peuvent encore se trouver, même du côté des forfaits mobiles. Les prix sont en baisse chez la plupart des opérateurs et nous avons regroupé les meilleures offres pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Les offres en un clin d’œil

Lebara : 80 Go pour 9,99 €/mois

Sans doute l’opérateur le moins connu de cette sélection, Lebara Mobile n’en demeure pas moins une option intéressante. L’opérateur propose en ce moment une sélection de forfaits très peu chers, dont un de 80 Go pour 9,99 euros par mois. Ceci est d’autant plus intéressant qu’il utilise le réseau Orange. De plus, le prix reste fixe, même après la première année.

Comme les autres, ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et en DOM et dispose d’une enveloppe de 5 Go à utiliser depuis ces dernières destinations.

En ce moment, le forfait Lebara de 80 Go est à 8,99 euros par mois. Il s’agit d’une offre sans engagement et vous pouvez donc y mettre fin à tout moment.

Cdiscount Mobile : 100 Go pour 10,99 euros par mois pendant un an

Cdiscount mobile propose en ce moment un forfait incluant 100 Go de données 4G en France Métropolitaine, une quantité largement suffisante pour sa consommation mensuelle et si jamais vous êtes à court, vous pouvez jongler avec une connexion Wi-Fi à la maison et au boulot pour ne pas dépasser votre enveloppe mensuelle. En dehors des frontières (Europe et DOM), 13 Go sont également attribués.

En dehors de la data, il propose le combo classique des appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total) vers un numéro français. Il y a toutefois des conditions, avec une limite de 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents dans le mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

Vous avez jusqu’au 1er novembre pour profiter du forfait de 100 Go chez Cdiscount Mobile à 10,99 euros par mois pendant un an. Celui-ci passe ensuite à 13,99 euros par mois.

NRJ Mobile : 140 Go pour 14,99 euros par mois

NRJ Mobile propose quant à lui un forfait 4G plus que conséquent avec 140 Go de données pour 14,99 euros par mois, mais cette fois-ci sans augmenter de prix après la première année. Il garde sa nature illimitée et sans engagement, vous aurez donc loisir de profiter des appels, SMS et MMS à volonté que ce soit en France Métropolitaine et en Europe et DOM vers un numéro français. En ce qui concerne le montant des données 4G valable en Europe et DOM, le forfait en question s’élève à 15 Go.

Jusqu’au 1er novembre, le tarif pour ce forfait de 140 Go chez NRJ Mobile est de 14,99 euros par mois et le prix reste le même, même après la première année.

Comment conserver mon numéro ?

Quel que soit le forfait choisi, vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You – 100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 15,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 100 Go 2 jours Appels illimités 100 Go en France 17 Go en Europe 20€ Découvrir Forfait Mobile Lebara - 80 Go Appels illimités 80 Go en France 5 Go en Europe 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.