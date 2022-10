Apple : les prix sont en hausses, sauf sur Amazon qui fait perdre 200 € à l’iPad Air M1 (2022)

Avec l’arrivée de la dixième génération de l’iPad, c’est l’ensemble des tablettes d’Apple qui ont vu leur prix augmenter. Mais aujourd’hui, il est possible d'obtenir l’iPad Air M1 (2022) à 783,28 euros contre 989 euros en 64 Go et Wi-Fi + Cellular.

La gamme d’iPad s’est complexifiée au fil des années, mais en les multipliant, Apple donne l’occasion de trouver une tablette en fonction de ses besoins. L’iPad Air M1 (2022) c’est par exemple ; l’allure d’un Pro, la puissance d’un Pro, mais avec une belle ristourne sur le prix qui peut faire la différence. Ce modèle a subi une augmentation de prix, comme les autres ardoises de la marque, mais profite actuellement de plus de 20 % de réduction sur Amazon.

L’iPad Air M1 (2022) en quelques mots

Le design impeccable ;

La grande puissance délivrée par la puce Apple M1 ;

La caméra FaceTime améliorée pour les appels visio.

Désormais affiché au prix de 989 euros, l’iPad Air M1 (2022) d’Apple dans sa version 64 Go et Wi-Fi Cellular est disponible en promotion à 783,28 euros sur Amazon, soit plus de 20 % de remise.

Presque tout d’un Pro

L’iPad Air est une bonne alternative moins chère face au modèle plus premium de la gamme. Moins onéreuse, elle copie le design de la version Pro avec des bordures certes moins fines que celles du modèle très haut de gamme, mais les finitions sont impeccables. Le modèle 2022 apporte de nouvelles couleurs, mais surtout la puce Apple M1 venant remplacer la puce Bionic.

Avec ce changement, la tablette vous offre une puissance déjà aperçue sur les MacBook ou même les iPad Pro. Même si le nouveau modèle de l’iPad Pro est passé sur la puce M2, avec la version 2022 de l’iPad Air vous êtes assurée d’avoir une tablette réactive. Sa puce M1 apporte un boost de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 60 % plus rapide au niveau des performances de son CPU et deux fois plus efficaces au niveau des performances graphiques par rapport au modèle précédent. L’iPad Air intègre également une compatibilité 5G optionnelle.

Avec quelques concessions

Côté affichage, on a droit à un écran Liquid Retina de 10,9 pouces limité à 60 Hz, avec la fonction True Tone. Elle est toujours compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de quoi ravir les créatifs. Pour des tâches de productivité, vous pourrez aussi compter sur un clavier Magic Keyboard, qui se fixera de façon magnétique au dos de l’iPad. Pour le déverrouillage, pas de FaceID, l’iPad Air propose Touch ID situé sur la tranche, pour plus d’ergonomie. De plus, vous pourrez profiter d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, pour une meilleure immersion.

Pour la partie photo, l’iPad Air 2022 ne profite pas du capteur LiDAR de l’iPad Pro, mais jouit d’un nouveau capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. La qualité est évidemment améliorée et la fonction Cadre Centré pour les appels visios est de la partie. Quant à l’autonomie, l’endurance est toujours estimée jusqu’à 10 heures en alternant la navigation sur Internet et le visionnage de vidéos, en streaming ou non. On peut lui reprocher sa charge pas vraiment rapide, mais il ne vous lâchera pas de si tôt.

Pour en savoir plus, consultez notre test sur l’iPad Air M1 (2022) d’Apple.

