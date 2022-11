Xiaomi 12T et 12T Pro : ces deux flagships killers sont à un super prix pour le Single Day

Les Xiaomi 12T et 12T Pro sont les smartphones haut de gamme abordables de la marque chinoise et c'est encore plus le cas pendant le Single Day de cette année, puisque ces deux références sont en forte promotion : l'un à 402 euros au lieu de 649 euros et l'autre à 599 euros au lieu de 799 euros.

Si Xiaomi propose de l’ultra haut de gamme avec sa série 12, notamment avec la récente annonce 12S Ultra Concept permettant d’y greffer un véritable objectif sur le module de l’appareil photo, la marque décline également sa gamme avec des modèles plus abordables, mais tout aussi qualitatifs. C’est évidemment le cas des Xiaomi 12T et 12T Pro, qui profitent actuellement de réductions allant jusqu’à presque 250 euros selon la version choisie du smartphone.

Pourquoi choisir le Xiaomi 12T ?

Pour son prix plus abordable

Pour son puissant Dimensity 8100-ultra

Pour son appareil photo de 108 mégapixels

Au lieu de 649 euros à son lancement, le Xiaomi 12T est aujourd’hui disponible à seulement 402 euros sur AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit de récupérer le coupon vendeur de 50 euros et d’utiliser le code promo « SDXFR10 » avant de procéder au paiement.



Le Xiaomi 12T est un bon smartphone premium abordable

Le Xiaomi 12T possède quelques points communs avec la version Pro, en passant du design jusqu’à l’écran qui est identique, tout comme l’autonomie. En effet, les deux smartphones proposent une grosse batterie de 5 000 mAh qui pourrait bien tenir pendant 2 jours si les optimisations sont bien faites. Ils partagent également le même système de charge rapide 120 W, le même que sur le 11T Pro, qui permettait de passer de 0 à 100 % en seulement 17 minutes. Cependant, aucun des deux n’est compatible avec la charge sans fil.

Les différences du 12T classique se font surtout au niveau de la photo et des performances. En effet, le module photo accueille un capteur de 108 mégapixels, déjà très performant pour capturer des clichés de bonne qualité, même si les résultats de nuit seront évidemment moins probants que sur le 12T Pro. Ensuite, le processeur vient cette fois-ci de MediaTek, le Dimensity 8100-ultra, une version améliorée de la puce que l’on retrouve sur le Poco X4 GT, ce qui promet de très belles performances, en tout cas suffisamment pour faire tourner tous les jeux 3D à fond, ainsi que de ne pas avoir de ralentissement même en usant du multitâche.

Pourquoi choisir le Xiaomi 12T Pro ?

Pour son expérience premium

Pour son surpuissant Snapdragon 8 Gen1+

Pour son appareil photo de 200 mégapixels

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Xiaomi 12T Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo « SDEF50 » avant de procéder au paiement de votre commande.



Le Xiaomi 12T Pro est encore meilleur

Eh oui, le Xiaomi 12T Pro est évidemment le plus sophistiqué des deux références récemment dévoilées par le célèbre constructeur chinois. En effet, il se vante tout simplement d’être le premier smartphone à intégrer à un capteur photo de 200 mégapixels, pour des clichés encore plus nets et détaillés, surtout de nuit et avec une mise au point rapide, selon la marque. À côté de cela, le module photo rajoute deux autres objectifs : un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Si on peut regretter l’absence d’un téléobjectif pour une polyvalence au niveau de la concurrence, on peut tout de même se rassurer sur les diverses possibilités en photo, et même en vidéo puisque le 12T Pro est capable de filmer en 8K. Pour les selfies, on retrouve un capteur de 20 mégapixels.

Pour continuer avec des caractéristiques premium, il se permet aussi d’intégrer la puce la plus puissante de Qualcomm en 2022, à savoir le Snapdragon 8+ Gen 1, qui est accompagné de 8 Go de RAM, afin d’assurer des performances optimales au quotidien, que ce soit dans l’interface utilisateur MIUI 13 basée sur Android 12 que les jeux mobile gourmands en ressources. Et pour ajouter plus de fluidité à tout ça, l’écran de 6,67 pouces (format 20:9) est OLED avec une définition de 2 712 x 1 220 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz, sans oublier la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Bref, tous vos contenus multimédias seront tout simplement magnifiés.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi 12T Pro.

Les autres smartphones Xiaomi

Afin de découvrir les nombreuses autres références de la marque chinoise que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

