La Fnac et Darty envoient du lourd pendant le Black Friday : les meilleures offres

Si vous avez un achat Tech à faire en cette fin d'année 2022, vous avez bien fait d'attendre le Black Friday. Pendant cette période, les e-commerçants cassent les prix, comme c'est en ce moment le cas chez la Fnac et Darty. Voici un petit florilège des meilleures offres.

Nous sommes en plein dans la période des fêtes de fin d’années, et qui dit mois de novembre, dit Black Friday. C’est tout simplement le meilleur moment pour faire ses emplettes et profiter des prix sacrifiés sur les produits Tech les plus populaires. Fnac et Darty entrent évidemment dans la danse, et ces deux enseignes françaises sont loin d’être discrètes avec toutes ces promotions. Nous avons regroupé les meilleures offres que l’on recommande les yeux fermés.

Les meilleures offres du Black Friday chez Fnac/Darty

En cette occasion, la Fnac met à disposition le code promo « BLACK« , qui permet de recevoir 10 euros en bon d’achat, par tranche de 100 euros d’achat.

DualSense PS5

Après la DualShock, voici la DualSense, la manette dévoilée en 2020 pour accompagner la sortie de la PlayStation 5. Plus épurée et dotée de nouvelles fonctionnalités qui boostent l’expérience sur console, la DualSense est devenue au fil du temps une valeur sûre. Et si vous avez besoin d’une manette supplémentaire pour jouer à plusieurs, sachez que l’édition Violet Galactic bénéficie actuellement d’une réduction de 25 euros à l’occasion du Black Friday.

La manette DualSense de Sony en quelques mots

Une manette plus ergonomique et épurée

Des gâchettes adaptatives et un retour haptique réussis

Compatible avec Android et iOS

Initialement proposée à 74,99 euros, la manette Sony DualSense PS5 Violet Galactic est désormais affichée à 49,99 euros à la Fnac.

Google Nest Wifi

Si les problèmes de Wi-Fi sont légion chez vous, alors mieux vaut investir dans un routeur suffisamment efficace pour étendre la couverture et améliorer les performances de votre connexion Internet. Le routeur Google Nest Wifi est par exemple une très bonne référence. Le Black Friday sera le moment idéal pour l’essayer, puisque ce routeur profite d’une réduction de 100 euros.

Les points forts du Google Nest Wifi

Un design discret

Une couverture jusqu’à 120 m²

Une application pratique

Initialement proposé à 159 euros, le Google Nest Wifi est désormais disponible à 59 euros à la Fnac.

Si vous souhaitez davantage de routeurs, le pack de 2 Google Nest Wifi est également en promotion actuellement : son prix passe ainsi de 259 euros à 99 euros, toujours à la Fnac.

Lenovo Smart Clock 2

Pourquoi opter pour un réveil standard quand on peut profiter d’un modèle connecté bien plus pratique au quotidien ? Avec son écran, son micro et les nombreuses informations qu’il peut afficher, le Lenovo Smart Clock 2 est parvenu à s’imposer comme une solution bien plus efficace qu’un réveil classique. En plus, il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire pour mettre la main dessus, surtout pendant le Black Friday, puisqu’il bénéficie d’une promotion de 47% avec sa station d’accueil.

Les points forts du Lenovo Smart Clock 2

Un écran tactile de 4 pouces

Google Assistant présent pour toutes les requêtes vocales

Une station de charge sans fil bien pratique

Habituellement proposé à 89,99 euros, le Lenovo Smart Clock 2 avec sa station de charge sans fil est désormais affiché à 47,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27

L’année dernière, Xiaomi a complété son offre d’écrans PC avec le Mi 2K Gaming Monitor 27″, un moniteur classique qui propose les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran taillé pour le jeu : taux de rafraîchissement élevé, grande dalle confortable, temps de réponse rapide… Bref, de bons arguments, auxquels s’ajoute son prix qui devient encore plus intéressant grâce à une réduction de 200 euros à l’occasion du Black Friday.

Les avantages du moniteur de Xiaomi

Une dalle IPS LCD QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + un temps de réponse de 1 ms

La technologie Adaptive-Sync présente

Initialement affiché à 499 euros, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 est désormais proposé à 299 euros à la Fnac.

Xiaomi TV Stick 4K

Après avoir lancé son premier dongle, Xiaomi renouvelle l’expérience avec une nouvelle version qui apporte la 4K. Plus puissante que le modèle précédent, cette clé HDMI garde les mêmes atouts qu’auparavant, à savoir : transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV et de profiter des bienfaits d’Android TV. Si son prix de lancement est assez élevé face à la concurrence, aujourd’hui elle bénéficie de près de 30 % de remise et devient plus recommandable.

L’essentiel à retenir du Xiaomi TV Stick 4K

Le format discret et compact

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR et Dolby Vision/Atmos

La fluidité de l’interface Android TV

Habituellement à 69,99 euros, la version 4K du Xiaomi TV Stick est actuellement remisée à 49,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung voit certes de nombreux constructeurs se lancer sur le marché des tablettes, la marque sud-coréenne propose des tablettes sous Android toujours excellentes. On pense notamment à la Galaxy Tab S8, l’une des dernières tablettes premium de Samsung. S’il existe deux autres modèles, la Tab S8 est intéressante pour sa fiche technique équilibrée sans faire flamber la facture, surtout maintenant qu’elle coûte 170 euros de moins qu’à sa sortie.

La Galaxy Tab S8 propose …

Un écran de 11 pouces rafraichi à 120 Hz

Une puissante puce : Snapdragon 8 Gen 1

Une autonomie solide

Commercialisée à sa sortie à 769,99 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 (128 Go) bénéficie de 170 euros de réduction et passe à présent à 599 euros sur le site de la Fnac.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Le choix des smartphones Premium devient de plus en plus complexe vu la qualité de ces derniers, mais il est toujours bénéfique de s’orienter auprès des valeurs sûres. Prenons le Samsung Galaxy S22 Ultra par exemple ! Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. On peut enfin se l’offrir à tarif relativement convenable pendant le Black Friday puisqu’il passe sous les 1 000 euros dans sa version 128 Go.

Pourquoi le S22 Ultra est un smartphone premium hautement recommandable ?

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

La charge rapide est enfin au niveau (45 W)

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

Le S Pen directement intégré

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Google Pixel 6

Chaque année, les amateurs de photophones attendent avec impatience la sortie des nouveaux modèles de Google. En effet, les références du géant américain ont su démontrer, au fil des années, des capacités excellentes en photo. Le Google Pixel 6 en est une bonne preuve avec ses deux capteurs (50 et 12 mégapixels) très efficaces. Et si le Google Pixel 7 a été tout récemment lancé, l’ancien Pixel 6 reste encore aujourd’hui une valeur sûre, qui voit d’ailleurs son prix baisser de 220 euros à l’occasion du Black Friday.

Le Google Pixel 6, c’est…

Des capacités excellentes en photo

Une dalle OLED FHD+ rafraîchie à 90 Hz

Une puce Google Tensor performante

Initialement proposé à 649 euros, le Google Pixel 6 est désormais affiché à 429 euros à la Fnac et chez Darty.

Apple iPad Air M1

Les iPad Air d’Apple est le bon compromis pour ne pas a passer sur un modèle Pro, plus coûteux. Le modèle 2022 s’en rapproche davantage en intégrant la puce M1, déjà présente sur les MacBook Air et MacBook Pro. En passant d’une puce Bionic A14 Bionic à la M1, la tablette devient plus performante et aussi intéressante que la version Pro, avec un prix plus contenu. C’est d’autant plus le cas maintenant qu’elle perd 100 euros de son prix initial lors du Black Friday.

Les atouts de l’iPad Air M1 2022

Un design impeccable

La puissance de la puce M1

La nouvelle fonction Cadre centrée sur FaceTime

Au lieu d’un prix barré à 789 euros, l’iPad Air M1 (2022) perd 100 euros de son prix et s’affiche désormais à 689 euros sur le site de la Fnac. Il s’agit de la version WiFi avec 64 Go de stockage.

Samsung Galaxy Watch 4

Le Black Friday est la période idéale pour faire de bonnes affaires sur des produits high-tech dont les performances ont été saluées dans nos lignes. C’est par exemple le cas pour la Samsung Galaxy Watch 4, qui a été lancée l’année dernière, mais qui reste une valeur sûre aujourd’hui. Cette montre connectée a en plus apporté son lot de nouveautés, comme un changement de système d’exploitation, un nouveau design et un suivi de l’activité sportive plus précis. Ce modèle bénéficie donc en ce moment d’une réduction de 80 euros à l’approche du Black Friday.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 4

Un design maîtrisé

Une montre tournée vers la santé et le suivi sportif

Une expérience utilisateur améliorée avec WearOS

D’abord affichée à 229 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) est désormais disponible à 149 euros à la Fnac.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Xiaomi n’en est pas à sa première caméra connectée, pourtant le constructeur avait jusqu’ici proposé uniquement des produits conçus pour l’intérieur. Maintenant dans son catalogue on retrouve la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, une caméra dédiée à l’extérieure. Cette solution est très correcte pour surveiller les abords de son domicile. Et la bonne nouvelle c’est qu’à l’occasion du Black Friday, elle se trouve 10 % moins chère.

L’essentiel à retenir de cette caméra Xiaomi

Une caméra sans fil facile à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p

Avec une vision en 130° et une vision nocturne

Avec un prix de départ à 99,99 euros, la caméra extérieure de Xiaomi, Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, accompagnée de son routeur, est disponible aujourd’hui en promotion à 89 euros sur le site de la Fnac.

Sony WF-1000XM4

Sony fait sans aucun doute partie des marques qui dominent actuellement le marché de l’audio. Outre ses casques efficaces, le constructeur propose aussi une série de true wireless, parmi lesquels figurent les très appréciés WF-1000XM4. Lancés il y a plus d’un an, ces écouteurs sans fil sont dotés d’une excellente réduction de bruit active, ce qui suffit à les placer en bonne place dans notre top. Si les Sony WF-1000XM4 sont d’ordinaire plutôt onéreux, ils bénéficient heureusement d’une réduction de 50 euros spéciale Black Friday.

Pourquoi les Sony WF-1000XM4 sont intéressants

Des écouteurs confortables

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie et la charge sans fil présente

Habituellement proposés à 249 euros, les Sony WF-1000XM4 sont désormais affichés à 199 euros à la Fnac et chez Darty.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

Aux côtés de ses tablettes premium, Samsung en propose des plus accessibles pour convenir aux budgets plus restreints. C’est le cas par exemple de la Galaxy Tab A8, une tablette entrée de gamme, qui profite du savoir-faire coréen avec un prix contenu, lequel est d’ailleurs aujourd’hui encore plus réduit grâce à cette réduction de 80 euros sur le modèle 64 Go.

La Galaxy Tab A8 en quelques mots

Un look soigné, fin et élégant

Une expérience fluide avec OneUI

Une autonomie confortable

Disponible au prix de 279 euros dans sa version 64 Go, la Galaxy Tab A8 de Samsung est actuellement en promotion à 199 euros à la Fnac.

Apple MacBook Air M2

Après avoir introduit en grande pompe la puce M1 et ses déclinaisons, Apple a récemment présenté son nouveau processeur maison, la puce M2. Et c’est en juin dernier que la marque à la pomme a dévoilé son nouveau MacBook Air, doté de cette nouvelle puce, et qui profite de plusieurs améliorations notables, notamment au niveau de son design. Et si d’ordinaire, ce nouveau MacBook Air M2 n’est pas donné, le Black Friday permet de faire une bonne affaire grâce à une promotion de 200 euros.

Les points forts du MacBook Air M2

Un nouveau design

Un très bon écran de 13,6 pouces

Des performances inégalées et un ultraportable silencieux

Initialement proposé à 1 499 euros, le MacBook Air M2 est désormais affiché à 1 299 euros à la Fnac.

Si vous souhaitez payer moins cher mais tout de même profiter d’une grande puissance, vous pourrez opter pour le MacBook Air M1 à 999 euros au lieu de 1 199 euros à la Fnac.

Bose QC 45

Le casque sans fil Bose QuietComfort 45, digne successeur du très bon QC 35 II, se démarque de ses concurrents par une réduction de bruit active efficace dans toutes les situations. Il est donc tout naturel que ce modèle ne quitte plus notre top des meilleurs casques Bluetooth. Son autre avantage est sans conteste son prix, qui diminue de 70 euros en ce début de Black Friday.

Le Bose QC 45 en quelques mots

Du confort toute la journée

Une très bonne réduction de bruit active

Le Bluetooth multipoint est de la partie

Lancé à 349 euros, mais maintenant affiché plus habituellement à 269 euros, le casque sans fil Bose QuietComfort 45 est désormais disponible à 199 euros à la Fnac.

Xiaomi TV A2

Parmi les innombrables marques de téléviseurs, on retrouve (encore) Xiaomi. Le géant chinois ne connait pas le même succès sur ce segment qu’avec ses smartphones, mais arrive à proposer des produits tout à fait convenables pour le prix. Une nouvelle série de TV a d’ailleurs été récemment présentée par la marque. On a la gamme A2, des TV compatibles avec quelques-unes des meilleures normes vidéos et avec Android TV à la clé. Le modèle 55 pouces devient encore plus intéressant aujourd’hui avec 320 euros de réduction sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi TV A2

Une dalle 4K de 55 pouces

Compatible HDR10, Dolby Vision, Audio…

Le top des OS : Android TV

Affiché à 699 euros sur le site du constructeur, le Xiaomi TV A2 est à présent à 599 euros, mais avec cette remise de 220 euros, le téléviseur tombe à 379 euros à la Fnac et Darty.

Il existe une alternative moins chère : le TV A2 d’une diagonale de 43 pouces est bradé à 279 euros au lieu de 499 euros sur le site officiel.

Samsung Galaxy S22

Les packs sont bien souvent l’occasion de mettre la main sur plusieurs appareils high-tech à moindre coût. La période du Black Friday est d’ailleurs riche en bons deals. Ainsi, le pack comprenant le smartphone premium Samsung Galaxy S22, dévoilé au début de l’année, ainsi que l’incontournable enceinte Bluetooth JBL Flip 5 bénéficie d’une réduction de 360 euros, qui rend le tout bien plus intéressant.

Les points forts du pack Samsung Galaxy S22 + JBL Flip 5

Un smartphone premium de 6,1 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une enceinte étanche jusqu’à 1 mètre de profondeur

Deux produits qui peuvent fonctionner en symbiose

D’abord affiché à 959 euros, le pack composé d’un Samsung Galaxy S22 et d’une JBL Flip 5 est désormais proposé à 599 euros à la Fnac.

Le Samsung Galaxy S22 est aussi disponible au même prix, mais seul, à la Fnac.

Asus Zen AIO

Même si Apple est largement passé maître dans l’art des ordinateurs AIO (pour All In One) avec son fameux iMac, certains constructeurs sont aussi présents sur ce marché avec des modèles souvent bien plus abordables sans pour autant mettre de côté la qualité de fabrication et de finition. C’est le cas d’Asus avec sa gamme AIO. On parle ici du modèle sobrement intitulé M5401WUAK-WA069W qui se retrouve avec 200 euros en moins sur la facture.

Que propose ce PC tout-en-un de Asus ?

Un écran Full HD de 23,8 pouces

Un combo AMD Ryzen 3 5300U+ 8 Go de RAM

512 Go de stockage au format NVMe

Windows 11 préinstallé

Au lieu de 849,99 euros, ce PC AIO d’Asus est aujourd’hui disponible pour 649,99 euros sur le site de la Fnac.

Samsung QE55Q70B (2022)

Sur le marché des téléviseurs QLED, Samsung occupe une place importante. Dans son catalogue, on retrouve le modèle QE55Q70B de la gamme 2022. Celui-ci prend en charge une foule de compatibilités, et dispose même de ports HDMI 2.1 pour satisfaire les joueurs et joueuses. Si cette nouvelle référence demande un budget assez conséquent, le Black Friday donne l’occasion de se le procurer avec une remise de 30 % par rapport à son prix initial.

Les points forts de ce TV Samsung

La dalle QLED de 55 pouces

La compatibilité 4K, HDR 10 et HDR10+

Des ports HDMI 2.1 pour jouer sur une console next-gen

Les fonctions Smart TV grâce à Tizen OS

Initialement au prix de 999 euros, le téléviseur Samsung QE55Q70B (2022) de 55 pouces bénéficie de 300 euros de remise et s’affiche désormais à 699 euros sur le site de la Fnac, mais aussi Darty.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Sortie l’année dernière, la Samsung Galaxy Tab S7 FE n’est plus toute jeune, mais elle n’en est pas moins démodée : cette tablette, certes moins premium que les versions S7 et S7+ de la même gamme, propose encore aujourd’hui des performances satisfaisantes pour un prix contenu, grâce à quelques concessions sur la fiche technique. C’est pendant ce Black Friday qu’elle sera encore plus digne d’intérêt, puisque son prix profite d’une promotion de 200 euros.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Un grand écran de 12,4 pouces compatible S Pen (fourni)

Une puissante puce Snapdragon 750G

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 599 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE (4 + 64 Go) est actuellement proposée à 399 euros chez Darty et à la Fnac.

Le Black Friday n'a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l'événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d'ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

