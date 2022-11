PlayStation lance une carte cadeau spéciale pour le Black Friday : 76 € pour 90 € d’achat

Si vous n’avez pas encore craqué pour le dernier opus God of War Ragnarök, PlayStation vous en donne à l’occasion en proposant une carte cadeau d’un montant de 90 euros, pour 76 euros seulement sur Amazon.

Si vous possédez une PlayStation et que vous aviez l’intention d’acheter une carte prépayée pour acquérir de nouveaux jeux sur le PSN, sachez que la carte cadeau PlayStation Store de 90 euros est proposée à 76 euros, soit 14 euros d’économie. Une belle occasion pour trouver le jeu dont vous rêvez à un meilleur prix, ou encore d’utiliser cette carte pour acheter l’abonnement PlayStation Plus Premium.

En quoi cette carte est-elle intéressante ?

Valable pendant 12 mois

Un montant de 90 € à dépenser

Utilisable sur la PS5, PS4, et ultérieurs

La carte cadeau spéciale Black Friday du PSN d’un montant de 90 euros est aujourd’hui disponible en promotion à 76 euros sur Amazon.

Comment ça marche ?

La carte prépayée Sony PlayStation Network de ce bon plan permet de créditer 90 euros en valeur réelle sur votre compte PSN. Vous avez un an après l’achat pour saisir le code, mais rassurez-vous, une fois le montant de la carte ajouté, il restera disponible sur votre compte jusqu’à ce qu’il soit complètement dépensé.

Avec cette carte, vous allez pouvoir acheter des jeux sans dépasser le budget fixé, que ce soit sur la PlayStation 5 ou l’ancienne génération, disponible sur le PlayStation Store. Le catalogue est suffisamment fourni pour que vous puissiez trouver votre bonheur.

Que faire d’autre avec ?

Autrement, vous pouvez utiliser cette carte pour basculer sur les nouveaux abonnements PlayStationPlus. Cela semble intéressant, surtout pour le forfait le plus cher : le PlayStation Plus Premium. Pour un an, il est proposé à 119,99 euros, mais jusqu’au 28/11, il profite de 25 % de remise et ne coûte donc que 89 euros. Avec l’aide de votre carte vous aurez dépensé que 76 euros.

Ce dernier regroupe les actuels services PlayStation Plus et PlayStation Now avec des 340 titres supplémentaires. Il donne accès à des jeux PS3 en streaming dans le cloud, de jeux classiques PlayStation, PS2 et PSP en streaming ou en téléchargement. À cela s’ajoute l’accès à des versions d’essai en durée limitée pour certains titres, dont de gros opus.

