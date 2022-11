La microSD SanDisk Ultra de 512 Go est bien peu chère pour le Black Friday

Si vous souhaitez étendre le stockage de votre smartphone, votre appareil photo ou encore de votre Nintendo Switch, la carte microSD SanDisk Ultra de 512 Go est une solution idéale, d'autant plus que pendant ce Black Friday, on peut la trouver à 48 euros au lieu de 85 euros sur Amazon.

La gamme Ultra de la marque SanDisk, une référence en matière de systèmes de stockage externe, propose des cartes microSD abordables par rapport à d’autres séries du constructeur, comme la gamme Extreme, même si cette dernière est plus performante. Les microSD SanDisk Ultra ont malgré tout de bons atouts, comme un bon rapport capacité-prix ou encore des vitesses de transfert suffisamment élevés. L’une des références, qui propose 512 Go de stockage, est actuellement encore plus recommandable puisque son prix passe sous la barre des 50 euros.

Les points forts de la microSD SanDisk Ultra

Une grande capacité de 512 Go

Une carte idéale pour enregistrer des vidéos en Full HD

Des vitesses allant jusqu’à 150 Mo/s

Initialement affichée à 85 euros, la carte microSD SanDisk Ultra de 512 Go est désormais vendue à 48 euros sur Amazon.

Une microSD dotée d’une grosse capacité de stockage

La carte microSD SanDisk Ultra présentée ici rendra un grand service à celles et ceux qui se plaignent du stockage interne trop faible de leur appareil, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’une tablette Android, ou encore d’un Nintendo Switch par exemple. Avec 512 Go, vous n’aurez plus à vous soucier de la place restante sur votre machine avant longtemps. Vous pourrez ainsi télécharger des fichiers volumineux, des vidéos, des e-books, ou encore un grand nombre de photos ou plusieurs jeux qui prennent d’ordinaire beaucoup de place. Concernant son utilisation propre, la microSD SanDisk Ultra propose des vitesses de transfert allant jusqu’à 150 Mo/s, ce qui, en théorie, devrait vous permettre de déplacer environ 1000 photos à la minute.

Une microSD pour filmer en Full HD

La SanDisk Ultra est par ailleurs certifiée Classe 10, ce qui permet d’enregistrer des vidéos en Full HD avec votre smartphone, appareil photo (grâce à l’adaptateur fourni avec la microSD) ou caméra d’action. Toutefois, si vous cherchez à tourner des séquences en 4K UHD à 60 fps, il faudra plutôt miser sur une microSD SanDisk de la gamme Extreme, qui assure une compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Autrement, la Ultra bénéficie de la notation A1, qui offre un lancement plus rapide des applications et garantit un temps de téléchargement rapide lors de l’installation de fichiers et de jeux sur votre appareil.

Enfin, sachez que la marque dispose également d’une application (disponible sur le Play Store), SanDisk Memory Zone, sur laquelle vous pourrez consulter et sauvegarder les fichiers de votre smartphone, ainsi que déplacer facilement les fichiers de votre appareil vers la microSD.

