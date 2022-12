Asus VivoBook OLED : ce puissant laptop (Ryzen 7 + SSD 1 To) perd 200 € de son prix

Doté d'une fiche technique musclée, d'un grand écran OLED et d’un design très élégant qui plaira au plus grand nombre, l'Asus VivoBook S15 OLED (S533UA) tombe à 799 euros contre 999 euros habituellement chez Carrefour.

Avec ses VivoBook, Asus tente de proposer une gamme d’ultraportables avec un bon rapport qualité-prix. Ce VivoBook S15 en est la preuve et s’équipe en plus d’une dalle OLED, d’une puce Ryzen 7 et d’un SSD de 1 To. Une machine performante qui devient plus accessible grâce à une remise de 200 euros.

Les atouts de VivoBook S15 OLED

Une dalle OLED de 15,6 pouces en FHD

Le combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Une autonomie confortable

Si le PC portable Asus VivoBook S15 OLED est proposé à 999,99 euros chez Carrefour, si vous êtes adhérent chez l’enseigne française, vous obtiendrez 199,80 euros sur votre carte de fidélité. Le PC portable vous reviendra ainsi à 799,20 euros.

Un laptop soigné, avec en prime une dalle OLED de qualité

L’Asus S15 OLED (S533) dispose d’une dalle OLED en Full HD de 1920 x 1080 pixels, avec des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un excellent contraste et une bonne gestion de luminosité. En plus de procurer une bonne qualité d’image, il dispose d’un cadre fin pour un rapport screen-to-body de 85 %.

Cette dalle s’accompagne aussi d’une conception élégante. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui délivre un design sobre et élégante très réussie. Et malgré sa dalle de 15,6 pouces, cet ordinateur prend peu de place avec son épaisseur de 1,8 cm et son poids de moins de 1,8 kilo. Il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal. Avec son style discret et son châssis tout en finesse, ce VivoBook n’est pas pauvre en connectique. On retrouve un port USB-C, un port HDMI 1.4, un port USB 3,2 Gen 1, deux ports USB 2.0 Type A, et la présence d’un lecteur de carte microSD et une prise jack vient compléter le tout.

Bien loti au niveau des composants

En plus de profiter d’une belle qualité d’image, cette machine offre de très bonnes performances. Pour cela, on retrouve un processeur AMD Ryzen 7 5700U associé à 16 Go de mémoire vive, un combo performant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique, comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). On retrouve aussi une carte graphique Radeon (RX Vega 8) pour permettre de jouer un peu, si le jeu n’est pas trop gourmand. Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 1 To au format NVMe, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais également de réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

Avec tous ces éléments, le VivoBook S15 OLED se montre assez endurant. Sur batterie, l’appareil est capable de tenir environ neuf heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Toutefois, ce modèle ne propose malheureusement pas la charge rapide.

