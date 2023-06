Le Google Pixel 6 Pro est toujours excellent, surtout quand son prix chute à 409 €

Le Google Pixel 6 Pro est un smartphone très doué en photo. Il fait encore bien mieux que certains de ses concurrents haut de gamme même plus d'un an après sa sortie. Aujourd'hui, on le trouve à seulement 409 euros au lieu de 899 euros à sa sortie.

Google a tout récemment lancé le Pixel 7a, son smartphone le plus abordable de gamme à l’heure où nous écrivons ces lignes. Si ce nouveau modèle se rapproche un peu plus des modèles haut de gamme, le Pixel 6 Pro sorti en fin d’année 2021 reste un excellent choix pour quiconque veut faire de superbes photos avec son téléphone. De plus, il devient un vrai bon plan aujourd’hui grâce à près de 500 euros de réduction.

Les points forts du Google Pixel 6 Pro

L’écran OLED incurvé en QHD+ à 120 Hz adaptatif

L’appareil photo de qualité supérieure

Les avantages du Google Tensor

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Google Pixel 6 Pro (128 Go) est actuellement disponible en promotion à seulement 409 euros sur AliExpress en utilisant le code FR70.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 6 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 6 Pro au meilleur prix ?

Le smartphone parfait pour la photo

Le Google Pixel 6 Pro a marqué un profond changement de design dans la gamme Pixel par rapport aux anciens modèles, et cela se remarque surtout lorsqu’on aperçoit cette grosse bande qui traverse de gauche à droite le dos du smartphone, sur la partie haute. C’est ici que se loge l’appareil photo, qui accueille trois capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels (114°) et un téléobjectif de 48 mégapixels, qui permet d’afficher un zoom optique x4 de très bonne facture.

Quoi qu’il en soit, le tout se marie parfaitement avec les nombreux algorithmes de Google — et les capteurs autofocus laser, spectral de scintillement, sans oublier la stabilisation optique de l’image — pour proposer une qualité excellente en toute circonstance, et surtout de nombreuses possibilités comme effacer des personnes en arrière-plan ou de déflouter les visages en mouvement. De plus, la caméra à selfie est de 11,1 mégapixels pour proposer de filmer en 4K à 30 images par seconde — ce qui assez rare pour un capteur avant.

Une fiche technique toujours premium

L’écran du Pixel 6 Pro propose une diagonale d’écran de 6,7 pouces. La dalle avec les bords incurvés sur les côtés est tout simplement magnifique à regarder, d’autant plus avec l’OLED qui magnifie le tout. On apprécie également la présence de la technologie LTPO pour adapter la fréquence d’affichage de 10 jusqu’à 120 Hz en fonction des usages, et donc économiser de l’énergie au quotidien. La batterie de 5 003 mAh fait alors tenir le smartphone pendant facilement 2 jours, à raison de 4 à 5 heures d’écran par jour. C’est très confortable, et surtout très pratique de ne pas avoir à recharger son portable tous les soirs. Seul hic, la charge rapide 30 W qui n’est pas du tout rapide, puisqu’il faut tout de même une heure complète pour passer de 0 à 50 %.

En 2021, c’était la première fois que la firme de Mountain View a décidé de ne pas intégrer une puce Snapdragon de Qualcomm dans ses smartphones. En effet, l’entreprise californienne a préféré gérer en même temps le software et le hardware en développant sa propre puce maison : le Google Tensor. Ce processeur met l’accent sur l’intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google. On peut citer la traduction instantanée en mode hors-ligne, par exemple, ou encore les nouvelles possibilités permises sur l’application de l’appareil photo. Les performances brutes sont en retrait sur les benchmarks par rapport à un Snapdragon 888, mais ce n’est pas pour ça que le Pixel 6 Pro (avec ses 12 Go de RAM) a des soucis de performances. La preuve : il fait tourner Fortnite en qualité graphique Épique avec la résolution 3D sur 100 % sans ralentissements.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6 Pro.

Si la photo est votre principal argument pour acquérir un nouveau téléphone, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs photophones de 2023 afin de comparer le Pixel 6 Pro avec d’autres modèles qui excellent dans ce domaine.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.