Convertible et endurant, ce ChromeBook Asus est en promotion à -38 %

Efficace et peu coûteux, les ChromeBook sont souvent un bon compromis entre la polyvalence d’une tablette et la puissance d’un ordinateur. Le Flip C433 d’Asus répond à ses critères, et devient plus abordable en passant de 479 euros à 299 euros sur Amazon.

Bien qu’Asus nous ait habitués à des PC portables plutôt haut de gamme avec sa famille ZenBook, la firme n’oublie pas les plus petits budgets et propose également d’excellents Chromebook. Le Flip C433 a l’avantage de s’utiliser comme ordinateur que comme tablette grâce à sa charnière. Le tout est complété par une solide autonomie et l’expérience ChromeOS fluide et simple à appréhender. La bonne nouvelle c’est qu’il ne coûte pas plus de 300 euros grâce à cette offre.

Que propose ce ChromeBook de chez Asus ?

Un PC portable bien fini, léger et endurant

2-en-1 avec un écran tactile de 14 pouces pivotant à 360°

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien

Au lieu d’un prix barré à 479,99 euros, l’Asus ChromeBook Flip C433 s’affiche maintenant à 299,99 euros sur Amazon, soit 180 euros d’économie sur la facture.

Un laptop 2-en-1, facile à transporter

Le Chromebook Flip C433 d’Asus a un look soigné avec un châssis en aluminium à la fois solide et léger, grâce à ses 16,5 mm d’épaisseur et son poids de seulement 1,5 kg. De plus, son format 13 pouces incorpore une dalle NanoLedge de 14 pouces avec de fines bordures et occupe 85 % de la face avant. Résultat : cette petite dalle permet de proposer une meilleure immersion et surtout d’afficher plus de contenu pour réaliser du multitâche. La dalle offre une belle qualité d’images, en définition Full HD.

Elle a surtout la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette grâce à sa charnière à 360°. Vous pouvez l’utiliser en mode tablette qui fonctionne parfaitement avec des stylets, pour la prise de notes par exemple, ou bien de faciliter la prise en main pour les enfants qui voudraient jouer ou regarder du contenu. Et pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur propose un laptop endurant puisqu’il peut tenir 10 heures avant de retrouver une prise électrique.

Un OS qui vient apporter une meilleure expérience utilisateur

Asus fait le choix d’intégrer un Intel Core M3, avec 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus performante des configurations, mais elle se montre efficace au quotidien, que ce soit pour une utilisation scolaire et/ou professionnelle, et promet de bonnes performances aussi bien dans les tâches basiques, ou du multitâche. Étant un Chromebook, ce laptop utilise Chrome OS, le système d’exploitation imaginé par Google. Il permet de tirer le meilleur parti des applications téléchargées sur le Google Play Store, mais aussi de garantir une expérience fluide pour une meilleure productivité.

D’ailleurs, vous pourrez compter sur 64 Go de stockage en eMMC pour pouvoir sauvegarder des fichiers volumineux, mais si ce n’est pas suffisant sachez que ce laptop dispose d’un port MicroSD pour augmenter la mémoire interne. Pour finir sur la connectique, elle est assez complète avec tout de même deux ports USB-C, un port USB 3.2, une prise jack. À noter, il est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Il n’y pas que chez Asus qu’on trouve des bons ChromeBook

Si vous voulez comparer l’Asus ChromeBook Flip C433 avec d’autres ordinateurs portables sous ChromeOS, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ChromeBook à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.