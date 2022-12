La nouvelle Apple Watch Series 8 est déjà en promotion grâce aux offres de Noël

L'Apple Watch Series 8 a été officiellement présentée au grand public le 7 septembre 2022. Finalement, cette nouvelle itération ne marque pas de rupture avec la précédente. Quelques changements ont tout de même été apportés. Chez Fnac, l'Apple Watch Series 8 est 10 % moins cher qu'avant.

L’Apple Watch Series 8 fait partie des plus récentes montres connectées de cette année. Ce modèle reprend ce qui marchait bien sur l’Apple Watch Series 7 et apporte quelques améliorations mineures. En ce moment, la Fnac offre 50 euros de réduction pour l’Apple Watch Series 8, quel que soit le modèle choisi.

Les principaux atouts de l’Apple Watch Series 8

Des capteurs particulièrement efficaces

Une excellente luminosité

GPS d’une grande précision

Au lieu de 499 euros habituellement, l’Apple Watch Series 8 version 41 mm est maintenant disponible à 449 euros chez la Fnac. On trouve également le modèle 45 mm en promotion à 489 euros au lieu de 539 euros.

Un écran qui met plein la vue

L’Apple Watch Series 8 actuellement en promotion est de coloris Minuit avec un bracelet en bleu et un boitier en aluminium. Il en résulte une montre connectée résistante aux chocs. Ce modèle hérite du design caractéristique de la gamme Series de la firme de Cupertino, soit un châssis carré (2 x 6 x 6 cm) et un cadran circulaire (4,1 cm) pour un poids de 32 grammes. Bien entendu, la couronne rotative est de la partie.

L’écran est l’un des plus gros arguments de vente de la Series 8. Cette dernière dispose une dalle Rétina OLED LTPO qui affiche une résolution de 352 x 430 pixels. Il en ressort une luminosité de très bonne qualité même en plein soleil, ce qui la rend confortable et agréable à l’usage. Les bordures de l’écran ont été affinées, agrandissant un peu plus la zone de l’écran.

Expérience utilisateur au top

Sous watchOS 9, toute la puissance de l’Apple Watch Series 8 réside dans la nouvelle puce Apple S8 qui va sublimer le processeur Apple W3 et l’Apple U1. Si l’Apple W3 est à double-cœur de 64 bits, l’Apple U1 se charge de sa compatibilité avec Ultra Wideband. C’est l’écosystème Apple Watch qui est ainsi à portée de main. De plus, toutes ces technologies optimisent au maximum tous les capteurs intégrés dans cette mouture.

On dénombre huit commandes par geste sur la couronne rotative de la montre connectée. Le suivi des activités sportives est efficace grâce à divers capteurs puissants : GPS, altimètre, gyroscope, boussole, etc. Il en est de même pour le suivi de la santé avec un diptyque accéléromètre et un capteur optique de fréquence cardiaque toujours aussi performant.

En mode économie d’énergie, l’Apple Watch Series 8 affiche une autonomie de trois jours contre 18 heures pour un usage classique. Cela dit, le mode économie d’énergie désactive la fonction Always-on qui affiche des informations essentielles avec l’écran éteint. La marque à la Pomme annonce une recharge complète via un port USB-C en une heure. La montre connectée est aussi compatible MagSafe.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch Series 8.

