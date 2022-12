Ce forfait mobile revient à 1 € tous les 10 Go grâce à cette offre de Noël

À quelques semaines de Noël, RED By SFR dégaine un nouveau forfait : 160 Go pour 16 euros par mois seulement. Une offre sans engagement et sans modification de prix sur le long terme.

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, RED by SFR continue sa course aux meilleurs forfaits mobile sans engagement. L’opérateur n’hésite pas à sortir de son chapeau des offres très intéressantes, comme cette nouvelle offre de 160 Go pour seulement 16 euros par mois. C’est le bon moment pour économiser avant la fin de l’année.

Le forfait RED by SFR en détail

160 Go en France et 20 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement et sans condition de durée

Le forfait mobile 160 Go de chez RED by SFR est en ce moment disponible à 16 euros par mois. Cette offre est sans engagement et le prix reste fixe même après un an.

Un forfait très avantageux

En série limitée, ce forfait RED de 160 Go est proposé à un prix difficilement pris en défaut. Celui-ci est sans engagement dont son prix ne double pas après la première année d’abonnement et reste fixe. Il donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM. Le réseau de SFR couvre d’ailleurs 99% du territoire et les débits sont en moyenne de 69 Mb/s en téléchargement et 12 Mb/s en envoi selon les chiffres de l’Arcep.

Le forfait propose un montant de data très confortable avec 160 Go, et s’adresse donc essentiellement aux personnes qui ont besoin d’être connectées en permanence. Que ce soit lors de déplacements réguliers, ou bien celles et ceux dont la connexion Wi-Fi laisse à désirer. Vous aurez donc une quantité de data conséquente, sans être limité dans vos faits et gestes. Vous allez pouvoir naviguer sur Internet, binge watcher vos séries préférées, écouter votre service de streaming musical, consulter vos réseaux sociaux et même faire du partage de connexion. De quoi avoir l’esprit tranquille sans à se préoccuper de la facture à la fin du mois. Notez que le débit est réduit au-delà.

Même à l’étranger

Ce forfait possède une belle quantité de données 4G depuis l’Europe et les DOM, à savoir 20 Go à utiliser tous les mois. C’est donc le forfait idéal si vous avez un voyage prévu en dehors des frontières de l’Hexagone pendant les vacances de Noël, ou pour celles et ceux qui sont souvent amenés à se déplacer à l’étranger, que ce soit pour le travail ou faire du tourisme. C’est suffisant pour consulter Apple Plan ou Google Maps en cas de besoin, ou même pour rester en contact avec vos proches si le réseau de votre hébergement n’est pas de bonne qualité, par exemple. Il est préférable de bien surveiller votre consommation lors de vos voyages afin d’éviter toutes mauvaises surprises à la fin du mois.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs que vous devez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You série spéciale 5G - 100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 14,99€ 19,99€ Pendant 6 mois Découvrir RED Forfait 4G – 160 Go Appels illimités 160 Go en France 17 Go en Europe 16€ Découvrir Prixtel Forfait 4G – Oxygène 50 - 130 Go Appels illimités 50 Go - 130 Go en France 20 Go en Europe À partir de 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.