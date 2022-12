Un code promo fait chuter le prix des AirPods Pro 2 juste à temps pour Noël

Dignes successeurs de la première version, les AirPods Pro 2 sont les meilleurs écouteurs du marché. Et, si vous hésitez à vous les procurer, aujourd'hui ils passent à 258,50 euros contre 299 euros au départ.

Chez Apple, la gamme Pro des AirPods a connu un grand succès pour leur qualité de fabrication et leur performance audio. La firme californienne a renouvelé ses true wireless haut de gamme en proposant la deuxième itération. Celle-ci se montre tout aussi convaincante en récoltant la note de 9/10 lors de notre test. Nous avons d’ailleurs élu cette deuxième version meilleur écouteur sans-fil de l’année. Pour les intéressés, aujourd’hui les AirPods Pro 2 coûtent 40 euros de moins qu’à leur lancement grâce à un code promo.

Ce qu’on apprécie des AirPods Pro 2

Des écouteurs agréables à porter

Une réduction de bruit et un mode transparence bluffant

Un excellent rendu sonore et la spatialisation du son

Proposés au prix de 299 euros, les AirPods Pro 2 sont disponibles en promotion à 268,50 euros, mais grâce au code RAKUTEN10, les écouteurs sans fil d’Apple passent à 258,50 euros chez Rakuten.

Une qualité de fabrication signée Apple

Esthétiquement, les évolutions sont mineures entre les AirPods Pro 2 et la première génération. La nouvelle itération conserve un format identique à tige et reste agréable à porter même sur une longue durée. Le boîtier reprend les lignes habituelles, il est simple à prendre en main et surtout, possède un haut-parleur qui permettra de mieux le localiser ainsi qu’une fixation pour les dragonnes.

Le boîtier offre jusqu’à 30 heures d’autonomie, soit 6 heures de plus qu’avec la génération précédente. Quant à l’autonomie des écouteurs, elle est très satisfaisante avec une tenue d’un peu plus de 5 heures avec l’ANC activé ainsi que l’audio spatial et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Et si vous en venez vraiment à bout, cinq minutes de charge suffisent à leur redonner vie pour une heure. À noté, qu’ils sont certifiés IPX4 et assurent donc une étanchéité à la sueur — lors de vos sessions sportives — et même sous la pluie.

Des performances audio excellentes

Les AirPods Pro 2 possèdent une réduction de bruit active bluffante. La marque propose tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché. La puce H2 qui accompagne les écouteurs réussis à faire disparaître les bruits de la vie courante, voiture, métro, discussions… Et si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de vous couper du monde, le mode Transparent Adaptatif fait un excellent travail pour laisser passer les voix et la plupart des bruits ambiants.

Pour la partie audio, de nouveaux transducteurs dynamiques ont été conçus par la marque américaine, qui lui permet de les maîtriser totalement et d’offrir un rendu acoustique proche de la perfection. Les graves, médiums et aigus offrent un son toujours équilibré, clair et agréable à l’oreille. La puce H2 améliore la réduction de bruit, elle permet aussi une spatialisation du son qui s’avère excellente.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur les AirPods Pro 2.

Le TOP des true wireless sur le marché

Afin de découvrir ce qui se fait de mieux sur le marché et comparer les AirPods Pro 2 à la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2022.

