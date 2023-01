Sonos One : l’enceinte connectée qui a l’ADN d’un best-seller est en promotion

Un grand nom de l'industrie de la sonorisation, Sonos est connu pour ses gammes de produits fiables, de bonne facture et performantes. Parmi elles, l'itération One est ce qui marque le début d'une nouvelle génération d'enceinte connectée. La Sonos One a des arguments pour plaire et avec la réduction offerte par Ubaldi, elle est davantage séduisante. Son prix de vente initial de 230 euros tombe à 208 euros.

Une enceinte connectée digne de ce nom se doit d’avoir certaines caractéristiques : un bon son, un design réussi, des fonctions domotiques, facile d’utilisation et d’installation, etc. La Sonos One cache toutes les cases et plus intéressant encore, vous l’aurez 10% moins cher en ce moment.

En quoi la Sonos One est intéressante ?

Un rendu sonore surround

Une finition haut de gamme

Un système audio évolutif

Au lieu de 230 euros habituellement, la Sonos One est maintenant disponible en promotion à 208 euros chez Ubaldi.

Un son confortable et maitrisé

Étant un spécialiste de la sonorisation, Sonos a pris soin de peaufiner l’audio de sa One. L’enceinte connectée embarque ainsi une paire d’amplificateurs de classe et bien entendu des haut-parleurs, dont un tweeter précise et un mid-woofer qui reproduit efficacement la voix. L’architecture de l’ensemble produit des médium corrects ainsi que des graves profondes. Pas moins de six micros y sont intégrés pour assurer la capture vocale et mieux exécuter vos requêtes.

Avec l’application Sonos, vous pouvez lancer vos programmes streaming audio préférés : Spotify, Apple Music, Deezer, station radio, podcast, etc. Compatible Google Assistant et Alexa, vous pouvez tout à fait commander l’enceinte connectée par la voix. Bien entendu, vous pouvez commander d’autres appareils compatibles. La portée est bien plus importantes avec la connectivité WiFi.

Une enceinte connectée facile

Sonos a facilité l’installation et la configuration de la One. Pour installer l’enceinte connectée, vous devez la brancher à un secteur. Une fois que c’est fait, il ne reste plus qu’à la connecter à votre serveur ou à votre WiFi. Maintenant, l’enceinte intelligente est opérationnelle. L’application Sonos vous donne le contrôle total de l’appareil. Ce dernier est en mesure de se calibrer à votre terminal avec la fonction Trueplay.

Grâce à son design épuré et compact, vous n’aurez pas de mal à manipuler la Sonos One. De plus, avec des dimensions de 161,45 X 119,7 x 119,7 mm pour 1,85 kg, l’enceinte connectée saura se montrer discrète et trouver place dans une pièce. Enfin, ce modèle dispose d’une écoute en multiroom, ce qui permet d’optimiser la sonorisation de vos pièces.

Quelles alternatives à la Sonos One ?

Afin de savoir quelle enceinte connectée correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes connectées sur Frandroid.

