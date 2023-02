Honor MagicBook 15 AMD (2022) : ce bon laptop coûte 300 € de moins pour les soldes

Depuis quelque temps déjà, Honor propose sa gamme MagicBook. La version 15 pouces de 2022 a des arguments solides. Déjà abordable par rapport à la concurrence, le Honor MagicBook 15 AMD (2022), livré avec un sac à dos gratuit, voit son prix passer de 799 euros à seulement 509 euros grâce à un code promo.

Les ultraportables sont traditionnellement des modèles haut de gamme dont le prix dépasse facilement les 1 000 euros, mais l’arrivée d’outsiders commence à changer la donne. C’est le cas d’Honor avec son MagicBook 15 AMD. Proposant de base un bon rapport qualité/prix, ce PC portable ultra compact est soldé 36 % moins cher pour éliminer toute concurrence.

En quoi le Honor MagicBook 15 AMD (2022) est intéressant ?

Il est équipé du processeur AMD Ryzen 5 5500U

Il possède une grande autonomie

Il arbore un design soigné et sobre

Au lieu de 799 euros habituellement, le Honor MagicBook 15 AMD (2022) + sac à dos HGHonor est maintenant disponible en promotion à 509 euros chez Honor avec le code AWSALE40. De plus, un sac à dos est offert pour votre commande.

L’ultrabook façon Honor

Plusieurs critères sont requis pour avoir l’appellation ultraportable. Déjà, le design doit être compact et le modèle fin. À ce propos, le Honor MagicBook 15 AMD (2022) affiche des dimensions de 357.8 x 229.9 x 16.9 mm pour peser 1,38 kg. Si le poids est au-dessus de la moyenne, on notera quand même que le châssis est en métal. De plus, ce n’est vraiment pas dérangeant à l’usage.

Les ultraportables se distinguent également par leur puissance. De ce côté, Honor intègre le processeur AMD Ryzen 5 5500U, sorti 6 mois avant l’officialisation du MagicBook 15 AMD (2022). Le constructeur y ajoute 8 Go de RAM DDR4 et de 512 Go SSD de ROM NVMe. Une telle configuration est en mesure de répondre de manière fluide à toutes vos sollicitations.

Une autonomie maitrisée comme marque de fabrique

Souvent, le talon d’Achille des ultraportables est son endurance. C’est assez logique dans la mesure où leur puissance réclame beaucoup de ressources. Comme à son habitude, Honor optimise l’autonomie de ses modèles. Cela s’illustre sur la version 2022 du MagicBook 15″ avec sa batterie de 56 Wh qui apporte plus de 12 heures d’autonomie en usage classique. La recharge se fait via USB-C avec la norme PowerDelivery. Un chargeur 65 W est fourni qui charge à 35 % au bout d’une heure.

Les caractéristiques du Honor MagicBook 15 AMD (2022) sont plus qu’honorables compte tenu de sa tarification. Ce modèle n’aura aucun souci à faire fonctionner toutes vos applications, même les énergivores. De même, vos navigations, vos streaming ainsi que vos jeux free-to-play fonctionneront agréablement bien sur ce PC portable compact.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la version 14 pouces du Honor MagicBook AMD (2022).

