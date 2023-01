Le prix du TV 8K de Samsung en 55 pouces est en chute libre (-1 500 €)

Généralement très onéreux, Cdiscount donne l'occasion de s'offrir un TV 8K pour moins de 1 200 euros. En effet, en ce moment, le téléviseur Samsung NEO QLED 8K 55QN700B de 2022 passe de 2 699 euros à 1 199 euros après une remise cumulée à une ODR.

Les constructeurs présentent en plus des téléviseurs 4K, des TV compatibles 8K. Ces modèles, qui proposent une définition de 7680 x 4320 pixels, sont de plus en plus nombreux sur le marché. Et même si les contenus 8K natifs ne sont pas encore très répandus, se tourner vers un TV 8K reste tout de même un bon investissement pour l’avenir. Surtout quand le prix n’est plus aussi exhorbitant, comme c’est le cas avec le modèle NEO QLED 55QN700B de Samsung. Ce dernier profite en effet de plus de 55 % de réduction actuellement, ce qui pourrait en convaincre plus d’un.

Les points forts de ce TV Samsung

Une dalle Mini LED + QLED avec une défintion 8K (7680 x 4320 pixels)

Compatible HDR10+, Dolby Atmos, Dolby Digital…

Des ports HDMI 2.1 (avec VRR, ALLM)

Affiché à 2 699 euros sur le site du constructeur, le TV Samsung NEO QLED 8K 55QN700B (2022) est à ce jour disponible en promotion à 1 399,99 euros sur le site Cdiscount, mais avec l’ODR disponible jusqu’au 10 janvier 2023, il tombe à 1 199,99 euros.

Une qualité d’image excellente

Pour cette cuvée de 2022, Samsung prête attention au design de son téléviseur Neo QLED. Sans surprise, les finitions sont soignées et on a droit à un design minimaliste aux bords très fins. Son look discret lui permet de trouver facilement une place dans un salon, sans attirer tous les regards. Derrière l’appellation Neo QLED, se trouve une technologie de Samsung qui combine rétroéclairage mini-LED et technologie QLED. Dans les faits, la technologie Neo QLED offre un contraste et une luminosité plus élevés. La technologie Quantum Matrix sert à pousser les détails, tant dans les scènes sombres que dans les passages plus lumineux. En gros, une meilleure gestion du rétroéclairage.

Ce téléviseur apporte surtout la définition 8K. Une résolution de 7680 x 4320 pixels qui, bien qu’elle n’est pas encore répandue sur les chaînes de TV et autres contenus vidéo sur le web, est accompagnée du processeur Quantum 8K qui va se charger d’upscaler les images 4K en 8K. De quoi vous faire profiter d’une qualité d’image presque irréprochable. Ce TV 8K prend en charge les formats HDR10, HDR10+ et HLG. Samsung obl ige, vous devrez faire une croix sur le Dolby Vision toujours absent. Côté son, de haut-parleurs supplémentaires font leur apparition et reproduisent l’effet Dolby Atmos.

Pour les gamers, c’est aussi un très bon TV

Le jeu vidéo est aussi à l’honneur avec la présence de ports HDMI 2.1, le TV est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et même en 8K en 60 FPS. Pour garantir un gameplay fluide, la télé est compatible avec la technologie AMD Freesync Premium Pro et le mode VRR. Cela est utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux.

Au niveau du système d’exploitation, on retrouve TizenOS 2022 dont la mise à jour est plus significative qu’au cours de ces dernières années. L’interface est plus claire, notamment grâce à une barre latérale, très discrète, qui laisse plus de place à la mise en valeur de vos contenus. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

