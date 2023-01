Samsung Galaxy A53 : un prix de plus en plus bas pour ce midship killer (-100€)

Le Samsung Galaxy A53 a su s'imposer en tant que smartphone milieu de gamme. Il se pare d'une fiche technique solide et fait les bons compromis. Un modèle que l'on recommande chaudement, surtout maintenant qu'il passe de 459 euros à 359 euros.

Si pour le moment aucune date n’a été révélé pour la présentation du Galaxy A54, ce dernier n’a plus de secret et dévoile une partie de sa fiche technique et de son design. Reste encore à savoir son prix, qui devrait se situer aux alentours des 500 euros. Il est donc intéressant de se tourner vers le Samsung Galaxy A53, qui en plus de profiter de 4 ans de mise à jour logicielle, offre de belles prestations, et profite de plus de 20 % de remise grâce à ce code promo.

L’essentiel à retenir du Galaxy A53 5G

Un superbe écran AMOLED à 120 Hz

Un module photo réussi

Quatre ans de mise à jour logicielle

Disponible à 459 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy A53 5G est aujourd’hui remisé à 359 euros sur le site Ubaldi, en utilisant le code 3UBA4822.

Un smartphone qui vous accompagnera un bon moment

Même avec l’arrivée prochaine du A54, le Samsung Galaxy A53 est un bon investissement. Il a pour lui de très sérieux arguments, comme de bénéficier de quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité. C’est l’assurance d’avoir un téléphone pendant un bon nombre d’années. D’autant plus qu’il est assez endurant pour tenir tout au long de la journée, grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Pour le recharger, il suffit de 30 minutes pour remplir la moitié de la batterie.

Du côté de l’animation, le A53 embarque la puce Exynos 1280, accompagnée par 6 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus véloce du marché, mais elle s’en sort très bien pour les usages du quotidien. En revanche, pour une utilisation plus intense en jeu, il faudra revoir vos exigences à la baisse. Il offre une expérience utilisateur fluide et agréable et profite d’ores et déjà de la nouvelle interface Samsung, OneUI 5, sous Android 13 via une mise à jour.

Aussi doué en photo

Il est aussi efficace en photo et propose une bonne polyvalence. On a droit à un capteur principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un de profondeur de 5 mégapixels. Lors de notre test, nous avons pu constater que le mode portrait fait du bon travail, mais le mode nuit manque un peu de précision et le capteur macro est inutile. Dans l’ensemble, on peut prendre de jolis clichés sans pour autant jouer les photographes pro.

En termes de design, il est tout aussi élégant et réussi que les modèles plus premium de la marque. Comme toujours, Samsung propose une dalle de qualité Super AMOLED, ici de 6,5 pouces profitant d’une définition Full HD+. Pour parfaire le tout, l’entreprise sud-coréenne a doté son produit d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour une navigation fluide au quotidien. Vos contenus seront accompagnés d’un son Dolby Atmos grâce à la présence de deux haut-parleurs stéréo, sans oublier la compatibilité avec le HDR10+.

Pour plus de détails, voici notre test sur le Samsung Galaxy A53 5G.

