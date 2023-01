Amazon brade à un très bon prix cette sonnette connectée qui filme en 2K

Les sonnettes connectées permettent d’interagir en temps réel avec les personnes qui sonnent chez vous et assurent en plus le rôle de caméra de sécurité. Si vous êtes intéressés, la Eufy Security qui filme en 2K tombe à 119,99 euros contre 169,99 euros.

Proposée par la marque Anker, la sonnette connectée Eufy offre la possibilité de voir qui sonne à la porte et d’ensuite interagir avec votre visiteur. Elle est capable de filmer aussi bien de jour comme de nuit, le tout avec une belle qualité d’image pour discerner au mieux l’individu qui se trouve au pied de votre palier. Elle a de sérieux atouts, et se négocie même avec 50 euros de réduction grâce à un coupon de réduction.

Les points forts de cette sonnette Eufy

Une sonnette sans fil avec une définition en 2K

Détecte les mouvements avec un champ de vison 4:3

Aucun frais mensuel

Affichée au prix de 169,99 euros, la sonnette connectée Eufy 2K bénéficie d’un coupon de réduction de 50 euros et revient finalement à 119,99 euros sur le site d’Amazon.

Discrète et simple à installer

À première vue, la société d’Anker semble s’être inspiré des sonnettes Ring d’Amazon. Elle reprend le petit format rectangulaire noir qui se fond parfaitement dans le décor, avec un cercle lumineux qui s’éclaire lorsqu’un mouvement est détecté. Compacte et discrète, cette petite sonnette est capable de résister aux intempéries, notamment aux projections d’eau et de poussière grâce à la certification IP65. Et sa batterie lui permet de fonctionner pendant six mois d’après la marque. À noter que ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation.

Concernant l’installation, elle se fait facilement en quelques minutes, vous n’aurez pas besoin de la raccorder à un câble, puisqu’elle est sans fil. Il vous suffit de fixer le support et d’attacher la sonnette. Toutefois, elle fonctionne de pair avec le HomeBase. Cette station devra être reliée au routeur via un câble Ethernet, et prendra place à l’intérieur de votre domicile.

Des images bien détaillées

La partie des caractéristiques n’a pas été négligé sur cette sonnette, puisqu’elle est capable de filmer en 2K combinée à un WDR, afin d’assurer une image détaillée. Pour afficher le plus de choses possible, cette sonnette a la particularité d’utiliser un ratio 4:3 pour voir également le sol devant votre porte pour mieux distinguer la personne qui sonne, ou bien par exemple apercevoir un colis déposé. Et si la sonnette Eufy détecte les mouvements, elle peut distinguer les personnes, des animaux de compagnie et des objets pour éviter les notifications « inutiles » sur votre smartphone.

Avec l’application dédiée, vous allez pouvoir observer ce qui se passe devant votre logement, interagir avec vos visiteurs via le haut-parleur et le micro bidirectionnel de la sonnette vidéo. Il est aussi possible de personnaliser vos paramètres de détection de mouvements, exclure des zones piétonnes ou routes fréquentées pour réduire le nombre de fausses alertes, par exemple. Son véritable point fort est qu’elle ne requière pas d’abonnement cloud contrairement à bien des concurrents. Vous allez donc pouvoir profiter de l’ensemble des fonctionnalités proposées par la marque sans payer un surcoût. Vous pouvez d’ailleurs trouver le carillon WiFi qui stocke les vidéos. Pour finir, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et peut être connectée aux appareils du géant.

Envie d’investir dans une caméra connectée ?

Si vous souhaitez un système de surveillance complet pour sécuriser votre domicile, vous pouvez vous tourner vers les caméras connectées. Pour vous aider, voici notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.