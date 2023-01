Motorola Edge 20 5G : ce bon photophone est actuellement remisé à -44 %

S’offrir un smartphone bien équipé en photo et puissant de surcroît implique habituellement de faire quelques concessions niveau budget. Mais, en ce moment, le photophone Motorola Edge 20 5G est disponible à seulement 279 euros au lieu de 499 euros chez Electro Dépôt.

Motorola revient en force sur le marché des smartphones et depuis quelques années renforce son offre avec des modèles performants et relativement abordables. Le Motorola Edge 20 5G en fait partie. Lancé courant 2021, il s’affiche exceptionnellement avec une belle remise immédiate de 44 % sur son prix d’origine.

Les atouts du Motorola Edge 20 5G

Un bel écran AMOLED 144 Hz de 6,7 pouces

Un appareil photo de 108 mégapixels

Un bon niveau de performance

Sorti en 2021 à 499 euros, le Motorola Edge 20 5G est actuellement disponible au prix réduit de 279 euros chez Electro Dépôt. Notez d’ailleurs qu’une coque est offerte avec le smartphone.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Motorola Edge 20 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Motorola Edge 20 au meilleur prix ?

La qualité photo avant tout

Bien qu’il s’impose comme le modèle de base de la gamme, le Motorola Edge 20 5G est relativement bien équipé, surtout sur la partie photo. Il se targue d’embarquer un capteur photo principal de 108 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 16 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 8 mégapixels capable de zoomer x3 en optique et adossé à un OIS.

En prime, l’ensemble du module peut filmer jusqu’en 4K à raison de 30 images par seconde. Le Motorola Edge 20 5G dispose donc d’une belle configuration photo, de quoi laisser place à sa créativité et immortaliser ses meilleurs souvenirs, d’autant qu’il propose 128 Go de stockage en interne.

Les amateurs de selfies ne sont pas en reste et profitent d’une caméra frontale aboutie de 32 mégapixels, une définition habituellement proposée sur les smartphones haut de gamme. L’ensemble s’intègre dans un design sobre, élégant et surtout très fin puisque le Motorola Edge 20 5G fait moins de 7 mm d’épaisseur.

Puissance et fluidité en toutes circonstances

En plus d’être un bon photophone, le Motorola Edge 20 5G est aussi performant. Propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 778G gravée en seulement 6 nm et épaulée par 8 Go de mémoire vive, ce smartphone est aussi compatible avec la 5G. Grâce à un niveau d’équipement, il est en mesure de faire tourner la plupart des jeux vidéo, avec en plus une grande fluidité permise par l’exceptionnel taux de rafraîchissement de 144 Hz de son écran.

Plutôt adepte de vidéos en streaming ? Vous pourrez profiter de la qualité d’affichage de son panneau AMOLED FHD+ de 6,7 pouces compatible avec le HDR10+, et ce, durant des heures. Bien que doté d’une petite batterie de 4 000 mAh, il affiche une belle autonomie d’une journée selon le constructeur.

Quel smartphone choisir pour moins de 300 euros ?

Afin de savoir quel produit de la catégorie correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.