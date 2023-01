Un balai aspirateur sans fil Xiaomi à seulement 64 € ? C’est possible pendant les soldes !

On le sait, Xiaomi propose un tas de produits… À l'occasion des soldes, c'est l'un de ses aspirateurs balai sans fil qui fait l'objet d'une belle promotion : le Mi Vacuum Clenear Light se négocie à 64,50 euros seulement, au lieu de 129 euros à la base.

Même si la marque de référence reste Dyson dans ce secteur, d’autres constructeurs s’essayent aux balais aspirateurs sans fil. C’est le cas de Xiaomi, qui en plus de ses aspirateurs robotisés, présente aussi des balais aspirateurs comme son Mi Vacuum Cleaner Light. Il ne s’agit pas du plus performant de son catalogue, mais a le mérite d’être polyvalent, très léger, et de proposer une aspiration suffisante pour se débarrasser des saletés chez vous, le tout pour moins de 65 euros.

Pourquoi choisir cet aspirateur balai Xiaomi ?

Un format pratique et léger

Une aspiration efficace pour éliminer les poussières au sol

Une autonomie suffisante pour le prix

Proposé à 129,99 euros, l’aspirateur balai sans fil Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light ne coûte plus que 64,50 euros sur Amazon.

Un balai aspirateur très léger et polyvalent

Pour vous simplifier la corvée du ménage, Xiaomi opte pour un corps léger sur son balai aspirateur. Si vous en aviez marre des aspirateurs à traineau, pas réellement pratique à déplacer d’une pièce à une autre, le Mi Vaccum Cleaner Light mise tout sur son poids de seulement 1,2 kg.

En plus d’être léger, le balai aspirateur de Xiaomi est sans fil et va pouvoir être trimbalé d’un étage à un autre sans grande difficulté. Il offre aussi une grande polyvalence, puisque d’un simple clic, il peut se transformer en un aspirateur à main. Parfait donc, pour aspirer les saletés entre les sièges des voitures, ou dans les pliures de votre canapé.

Suffisant pour nettoyer les saletés sous le canapé

On est loin de la puissance d’aspiration des Dyson, mais le Vacuum Cleaner Light s’appuie sur un moteur d’une puissance de 50w avec un système de filtration. De ce fait, la poussière est capturée après avoir été acheminée par un filtre de flux d’air, un filtre HEPA efficace et un filtre en coton. Le balai aspirateur de Xiaomi est suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes, mais pour ce dernier cas il faudra plutôt activer le mode « MAX » pour un nettoyage en profondeur.

Pour finir, concernant l’autonomie, vous pourrez compter sur sa batterie de 2 500 mAh pour faire votre ménage en toute tranquillité. Toutefois, elle sera différente selon le mode sélectionné, par exemple le mode standard permet de réaliser un cycle d’une heure. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, la capacité du bac à poussière est de 0.5 litre et un clic suffira pour ouvrir le réservoir et ainsi le vider facilement. Pas de risque de s’en mettre plein les mains. À noter, il faudra compter 5,5 heures pour le recharger.

