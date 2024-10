Ce balai aspirateur-laveur Dreame passe de 549 € à seulement 265 € pour le Prime Day d’Amazon

Le Dreame H12 Pro est un aspirateur balai 2-en-1 : non seulement il aspire les saletĂ©s sur le sol, mais il peut aussi opĂ©rer un nettoyage humide ensuite. Une rĂ©fĂ©rence complète qui pourrait faire de l’ombre Ă certaines rĂ©fĂ©rences signĂ©es Dyson, et que l’on trouve Ă un meilleur prix sur Amazon : pendant le Prime Day, il est en effet affichĂ© Ă 265 euros au lieu de 549 euros.

Si Dyson domine encore et toujours le marchĂ© des aspirateurs balais, d’autres fabricants tentent de s’y faire une petite place et de concurrencer ce mastodonte. La marque chinoise Dreame en fait partie et propose dans son catalogue une foule d’aspirateurs balais puissants et mĂŞme polyvalents. C’est le cas du modèle H12 Pro, qui ne se contente pas d’aspirer, puisqu’il est aussi capable de laver les sols les plus tâchĂ©s. S’il vous intĂ©resse, sachez que pendant le Prime Day d’Amazon, on peut le trouver affichĂ© Ă moins de 270 euros. C’est bien moins cher que de nombreux aspirateurs Dyson…

Les points forts du Dreame H12 Pro

Un aspirateur facile à manœuvrer

Une large brosse pour aspirer jusque près des plinthes

Un rĂ©servoir d’eau propre pour laver les sols

Un autonettoyage pour Ă©viter les moisissures

Au lieu de 549 euros, le Dreame H12 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 265 euros sur Amazon.

Un aspirateur lourd, mais facile Ă utiliser

Contrairement Ă la majoritĂ© des aspirateurs balais Dyson, le Dreame H12 Pro adopte un design assez massif, qui ne brille donc pas par sa discrĂ©tion. Face Ă ses 4 kg sur la balance, on peut se dire que le porter ou mĂŞme l’utiliser est assez ardu, mais ne vous fiez pas aux apparences : grâce Ă sa poignĂ©e facile Ă tenir, mais Ă©galement au rouleau de sa brosse qui utilise la puissance du moteur de l’appareil pour gĂ©nĂ©rer une traction vers l’avant, le Dreame H12 Pro devrait ĂŞtre facile Ă pousser et Ă manier, malgrĂ© son poids donc, sans avoir de crampes au bras au bout de 10 minutes d’utilisation.

Sur cet aspirateur, on trouve par ailleurs un Ă©cran LED rond assez grand qui affiche l’Ă©tat de propretĂ© du sol, le mode sĂ©lectionnĂ© (Auto pour un nettoyage basique, Ultra pour nettoyer en profondeur, et mĂŞme Succion pour aspirer les liquides sans mouiller) ou encore l’Ă©tat de la batterie. S’agissant de son autonomie, justement, le H12 Pro peut aspirer les sols pendant 35 minutes sur une seule charge.

Un nettoyage complet

Pour aspirer les sols, le Dreame H12 Pro compte sur son rouleau brosse dit « bord Ă bord », qui lui permet de nettoyer près des plinthes, ce que la plupart des aspirateurs balais ne peuvent pas faire, leur brosse n’occupant pas autant de place. Ainsi, le H12 Pro est capable d’avaler toutes les poussières, poils d’animaux et cheveux qui s’accumuleraient sur les sols, y compris près des murs.

Mais le Dreame H12 Pro ne se contente pas d’aspirer les sols : il peut aussi les laver s’ils prĂ©sentent des tâches incrustĂ©es, puisqu’il embarque un rĂ©servoir d’eau propre de 900 ml. Une fois l’opĂ©ration achevĂ©e, l’aspirateur peut ĂŞtre branchĂ© sur sa base et nous permettre de lancer un autonettoyage : la brosse va ainsi ĂŞtre rincĂ©e, puis sĂ©chĂ©e Ă l’air chaud pour Ă©viter toute humiditĂ©, moisissure ou mauvaise odeur.

