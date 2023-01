LG SN4R : une barre de son puissante et pas chère grâce aux soldes

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité des produits high tech. Au niveau des téléviseurs, davantage d'utilisateurs réclament de l'immersion, mais pour le moment, les constructeurs ne peuvent les satisfaire que sur le graphisme. Pour le son, le recours à des barres de son est l'option la moins chère. Pour les soldes d'hiver 2023, Leclerc accorde 20% de rabais sur la LG SN4R, allant de 199 euros à 159 euros.

Si vous voulez profiter pleinement de votre téléviseur, notamment avec un audio de bonne qualité, sans nécessairement payer le prix fort, les soundbar sont les meilleures alternatives qui s’offrent à vous. Parmi les modèles fiables, il y a la LG SN4R. Ce modèle est d’autant plus intéressant avec une réduction de 20 % sur Leclerc pour les soldes d’hiver 2023.

En quoi la LG SN4R est intéressante ?

La technologie AI Sound Pro

Compatible DTS Digital Surround, DTS Virtual:X et Dolby Digital

Caisson de basses de 200 W

Au lieu de 199 euros habituellement, la LG SN4R est maintenant disponible en promotion à 159 euros chez Leclerc.

Une barre de son surprenante

Bien que la LG SN4R soit abordable, le constructeur n’a pas pour autant manqué de lui doter de matériaux de qualité. Cela se voit avec son caisson de basses sans fil dont le diaphragme des haut-parleurs est en carbone. En plus d’apporter de l’esthétisme, cette matière apporte surtout un son net et sans distorsion. La barre de son pour sa part est compact, sobre et fine avec ses 890 x 57 x 85 mm.

Pour assurer un son surround 4.1, Lenovo y a intégré son AI Sound Pro. Cette fonction a la particularité de régler de manière automatique les paramètres audio en fonction de vos contenus. Vous n’aurez pas donc le même son si vous regardez un débat télévisé, un concert ou un film d’action. L’objectif est de vous plonger dans la scène. Cette fonction est d’ailleurs l’un des principaux atouts de ce modèle.

Des technologies à foison pour une meilleure immersion sonore

Diverses technologies sont disponibles dans la LG SN4R : DST, Lossless Packing ou encore MQA. Chacune d’elle est mise à contribution pour que la barre de son soit compatible DTS Digital Surround, DTS Virtual:X et Dolby Digital. De même, ce modèle est certifié Hi-Res Audio, ce qui accentue d’autant plus la qualité du son, en particulier pour les musiques.

Compatible Bluetooth 4.0, vous pouvez connecter simultanément deux terminaux, par exemple, votre smartphone et votre téléviseur. De même, vous pouvez vous servir de la barre de son comme une enceinte. Niveau connectique, on a deux ports HDMI 1.4, une entrée optique et un port USB. Enfin, si la barre de son père 2,1 kg, ce sera 5,3 kg. Vous n’aurez pas de mal à l’installer et à la configurer.

