Cette TV TCL QLED (4K HDR, Dolby Vision, Google TV) de 55 pouces est à un super prix pour les soldes

Envie de passer à la taille supérieure sans y mettre le prix ? Cette TV QLED de 55 pouces made in TCL voit son prix passer de 649 à 513 euros.

TCL propose des TV QLED en moyenne plus abordables que les autres modèles existants sur le marché européen. Le modèle de 55 pouces (127 cm) baptisé TCL 55QLED760 est un bon exemple aujourd’hui en perdant un peu plus de 130 euros.

Quels sont les points forts de la TV 55QLED760 ?

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Google TV intégré

Habituellement proposée à 649 euros, la TV TCL 55QLED760 est aujourd’hui disponible en promotion à 513 euros sur le site d’Ubaldi.

Une TV QLED de 55 pouces de qualité et à prix très raisonnable

Le téléviseur TCL 55QLED760 est plutôt élégant avec des bordures très fines et un pied en métal massif. La dalle QLED de 55 pouces propose des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. Le niveau de qualité d’image n’atteint pas le niveau d’une dalle OLED, mais on est tout de même sur un traitement du contraste de qualité.

La qualité d’image est également mise en valeur par l’apport de la technologie IPQ Engine que l’on retrouve chez certaines TV de la marque et permettant un upscaling naturel de l’image si elle n’est pas nativement en 4K UHD. La TV compte aussi sur une compatibilité avec les meilleurs standards HDR : Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. Côté son, TCL mise sur une émulation Dolby Atmos pour encore plus d’immersion, quel que soit le contenu regardé.

La dalle étant limitée à 50 Hz, elle ne bénéficie pas des derniers traitements pensés pour les joueurs. Point de HDMI 2.1, il faudra se contenter de 4 entrées HDMI 2.0. Malgré tout, TCL a pensé à inclure un mode dédié permettant une certaine fluidité et calibrage de l’image pour les jeux. Dans les autres connectiques, on retrouve deux ports USB, une sortie audio optique, une prise casque, un port Ethernet, une entrée antenne et une entrée satellite.

Google TV en chef d’orchestre

Côté système d’exploitation, ce modèle tourne sous Google TV, une interface toujours fluide qui met davantage en avant des films et des séries pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

