Déstocké à moitié prix, l’Oppo Reno 6 Pro est l’une des belles pioches des soldes d’hiver 2023

La gamme Reno en est actuellement à sa septième mouture. Oppo a tenu à rendre chaque génération puissante, solide et élégante. Le plus abouti des modèles de la sixième itération a, par exemple, plusieurs caractéristiques haut de gamme. Pour les soldes d'hiver 2023, l'Oppo Reno 6 Pro est bradé sur Boulanger, passant de 799 euros à 399 euros.

C’est à travers des produits avant-gardistes qu’Oppo s’est fait connaitre sur le marché du high-tech. Cela se vérifie avec l’Oppo Reno 6 Pro qui se positionne sur les smartphones milieu de gamme alors que ce modèle respire le premium. Les soldes d’hiver sont l’occasion de l’avoir à moitié prix sur Boulanger, soit 400 euros de rabais.

Qu’attendre de l’Oppo Reno 6 Pro ?

Le processeur Snapdragon 870 5G

Une dalle AMOLED de 2400 x 1080 pixels à 90 Hz

Un capteur photo principal performant

Au lieu de 799 euros habituellement, l’Oppo Reno 6 Pro est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger.

La référence des midsize en 2022

Oppo a l’habitude de placer la barre haute sur la configuration de ses modèles pour qu’ils soient toujours un cran au dessus de la concurrence. Les caractéristiques du Reno 6 Pro l’attestent. On a un bel écran Full HD+ AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement à 90 Hz. La luminosité est bien équilibrée pour que de jour comme de nuit, vous n’aurez pas de mal à lire les informations sur l’écran.

Pour ce modèle, le constructeur a choisi le SoC Qualcomm Snapdragon 870 compatible 5G. Pour que ce puissant processeur exprime toute sa puissance, Oppo a opté pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On a là une configuration solide pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications, idem pour vos navigations et streamings.

Un capteur principal inédit

Pour assurer des clichés de bonne facture, Oppo s’est associé à une pointure dans le domaine des appareils photo pour smartphone, Sony. La collaboration a porté ses fruits grâce à un capteur principal de 50 Mpx qui livre des images nettes et détaillées. Il ressort aussi de cette association un mode exclusif : Vidéo Portrait. Ce dernier permet d’isoler le sujet et d’y apporter un effet bokeh. Le capteur frontal s’en sort bien aussi avec les selfies avec son capteur de 32 Mpx.

L’autre atout du Reno 6 Pro est son autonomie. Le smartphone dispose d’une batterie 4 500 mAh. Elle vous tiendra facilement une journée en usage classique, et si vous venez à manquer de batterie, la recharge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W est à la rescousse. Comptez seulement 28 minutes pour recharger complètement le smartphone. Ce n’est pas la plus rapide du marché, mais en termes d’efficacité, c’est largement au-dessus du lot.

