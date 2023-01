Ce téléviseur 4K Ambilight 65 pouces profite d’ne économie de 250 euros

La gamme The One compte de nombreuses déclinaisons. Avec cette génération de téléviseurs, Philips se lançait le défi de proposer des modèles avec le meilleur rapport qualité/prix. Pour les soldes, la version 65 pouces est au rabais sur Fnac, de 1 199 euros à 949 euros avec le code FNAC50.

Philips s’est fait un nom sur le secteur des TV avec sa technologie ambilight, qui apporte une excellente immersion avec un jeu de LED intégré derrière la dalle qui reprennent les couleurs affichées à l’écran en temps réel. Le Philips The One 65PUS8897 propose un bon rapport qualité/prix depuis son lancement et encore plus aujourd’hui avec le code promo FNAC50, qui permet de profiter de 250 euros de remise sur Fnac.com.

Qu’attendre du Philips The One 65PUS8897 ?

Android TV avec fonction Chromecast intégré

Compatible HDMI 2.1, VRR et Freesync et 4K à 120 Hz

Dolby Vision et émulation Dolby Atmos

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Philips The One 65PUS8897 est maintenant disponible en promotion à 949 euros chez Fnac avec le code promo FNAC50.

Les meilleures technologies d’imagerie

Le Philips The One 65PUS8897 est un téléviseur relativement imposant avec ses 145,05 cm de largeur, mais le constructeur a affiné le plus possible ses pieds pour donner l’impression que l’écran flotte dans les airs.

Certes, on a droit à une dalle LCD avec ce TV 4K de 65 pouces, mais les rendus visuels sont bluffants avec notamment sa compatibilité HDR, HDR10 et HDR10+ sans oublier le Dolby Vision. Cela lui permet de profiter d’une excellente luminosité sur les contenus HDR. De plus, il intègre une puce Philips P5 dédiée à l’upscaling en 4K sur les contenus non natifs.

Ambilight, la technologie qui fait la différence

Pour sa gamme The One, Philips a mis en avant sa technologie Ambilight. Cette dernière repose des LED présentes derrière le téléviseur qui éclairent l’espace derrière celui-ci en fonction du contenu qui s’affiche sur l’écran. C’est un outil de plus pour une immersion optimale.

Le Philips The One 65PUS8897 peut tout à fait servir de moniteur gaming. Ce téléviseur prend en charge les consoles next gen grâce à ses ports HDMI 2.1. C’est la promesse d’un affichage 4K@120fps avec un taux de rafraichissement adaptatif. Au besoin, vous pouvez aussi le régler en temps réel. Enfin, le Philips The One embarque nativement Android TV. Cela vous donne accès à des milliers d’applications et d’une compatibilité chromecast en plus d’une intégration de Google Assistant.

