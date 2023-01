Ce laptop gaming HP (Ryzen 5, RAM 16 Go, SSD 512 Go) chute sous les 650 € pendant les soldes

Les soldes sont la période idéale pour mettre la main sur des PC portables gaming dotés d'une fiche technique solide à bas prix. Le modèle HP Victus Gaming 15-FB0160NF est par exemple proposé à 649 euros au lieu de 999 euros chez Darty.

Le PC portable gaming HP Victus Gaming 15-FB0160NF a plusieurs arguments à faire valoir, comme son processeur Ryzen 5 5600H, ses 16 Go de mémoire vive ou encore sa carte graphique AMD équivalente à une RTX 3050. Surtout, ce modèle a l’avantage de ne pas être aussi cher qu’auparavant grâce aux soldes : il bénéficie en effet d’une réduction de 350 euros actuellement.

Ce qu’il faut retenir de ce PC portable gaming HP Victus

Un grand écran Full HD de 15,6 pouces

Combo Ryzen 5 5600H + 16 Go de RAM + AMD Readeon RX 6500M

Un SSD de 512 Go pour plus de rapidité

D’abord affiché à 999 euros, puis réduit à 699 euros, le laptop gaming HP Victus Gaming 15-FB0160NF peut désormais vous revenir à 649 euros chez Darty grâce au code promo PROMO50.

Un laptop élégant

Contrairement à d’autres PC portables destinés au gaming, qui adoptent pour certains des lignes plutôt futuristes à grands renforts d’éléments lumineux, le modèle HP Victus Gaming 15-FB0160NF propose un design des plus sobres, avec son châssis argent, ses lignes anguleuses classiques et sa faible épaisseur de 2,35 cm. Mais cette référence ne s’efface pas pour autant et marque des points avec son grand écran de 15,6 pouces, une diagonale plus que confortable pour capter tous les détails de sa partie de jeu. Sa définition Full HD (1 920 x 1 080) permettra d’ailleurs de profiter d’une belle qualité d’image, et grâce à la technologie IPS, la dalle possède des angles de vision importants. Ajoutons à cela un traitement anti-reflet pour rendre les images plus lisibles.

Des performances solides en jeu

À l’intérieur de la bête, on retrouvera une configuration plutôt solide avec un processeur AMD Ryzen 5 5600H (cadencé à 3.3 GHz, boost jusqu’à 4.2 GHz) qui, s’il n’est pas le plus performant de la marque, délivrera tout de même une puissance suffisante pour faire tourner des jeux gourmands. Le CPU est par ailleurs épaulé par 16 Go de mémoire vive. Pour la partie graphique, on aura droit à une carte AMD Radeon RX 6500M, qui est l’équivalent d’une RTX 3050. Concrètement, avec ce GPU milieu de gamme, vous pourrez jouer à des jeux exigeants, mais avec quelques concessions côté graphismes, qui ne devront pas être poussés à leur maximum. Autrement, un SSD de 512 Go complètera le tout pour vous assurer des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine.

Enfin, ce HP Victus embarque une connectique plutôt fournie, avec un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, un port RJ-45, une prise combinée casque/microphone ainsi qu’un lecteur de carte SD. Vous pourrez ainsi connecter plusieurs périphériques facilement pour compléter votre installation gaming. Windows 11 sera aussi de la partie, de même que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

