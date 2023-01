AMD RX 6700 XT : cette carte graphique est à un prix inédit pendant les soldes d’hivers

Vous aviez prévu de profiter des soldes pour enfin investir dans une carte graphique digne de ce nom ? La Radeon RX 6700 XT version Eagle de chez Gigabyte voit son prix chuter de 150 euros chez Rue du Commerce.

Avec l’arrivée de la dernière génération de GPU AMD arrivée en fin d’année dernière, forcément, la précédente voit ses prix revus à la baisse. C’est notamment le cas de la Radeon RX 6700 XT modèle Eagle de chez Gigabyte, un GPU moyen de gamme très à l’aise en 1080p/1440p et qui supporte même le RTX. Cette carte graphique voit son prix chuter chez Rue du commerce. De quoi se faire une machine gaming solide à moindre coût.

Quelles sont les caractéristiques de la AMD Radeon RX 6700 XT?

Les performances en Full HD et QHD

Une carte Silencieuse

Le support du Ray Tracing

La sortie HDMI 2.1

L’AMD Radeon 6700 XT modèle Eagle de chez Gigabyte est actuellement affichée à 419,90 euros chez Rue du Commerce au lieu de 570 euros habituellement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Radeon RX 6700 XT. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' AMD Radeon RX 6700 XT au meilleur prix ?

Quand AMD vient titiller Nvidia sur le milieu de gamme

À l’instar de ses CPU Ryzen face à Intel, AMD a su se faire une petite place non négligeable côté GPU aux côtés de l’ogre Nvidia depuis quelques générations. On retrouve notamment son modèle RX 6700 XT, un GPU qui vient faire concurrence à la RTX 3070 du constructeur au caméléon. Son premier avantage concerne son rapport performances-prix, bien plus intéressant. De la génération RDNA 2, la carte annonce une consommation électrique maximale de 200W, ce qui est équivalent à une RTX 3060 Ti de Nvidia.

Pour ce qui est des sorties vidéo, AMD fait plutôt bien le travail avec un port HDMI 2.1 capable de gérer la 4K à 120 Hz ou la 8K à 60 Hz, et trois ports DisplayPort 1.4. Enfin, elle fait partie de la première génération de carte AMD compatible Ray Tracing, même si ce n’est pas son fort, surtout en jeu.

Des performances faites pour le Full HD/ QHD maximum

La RX 6700 XT se place globalement entre la 3060 TI et la 3070 de Nvidia en termes de performance. Côté chiffres, on a le droit à 40 Compute Units avec une fréquence boost de 2424 MHz, 96 Mo de Cache et 12 Go de RAM GDDR6. Dans l’ensemble, le GPU n’a pas été pensé pour le jeu jusqu’en 4K mais il est bien plus à l’aise en 1080p voire en 1440p. Aussi, si le GPU est compatible Ray Tracing, son activation dans les jeux risque d’avoir un sérieux impact sur les performances.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur la RX 6700 XT d’AMD.

Soldes d’hiver : les meilleures offres séléctionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produit

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).