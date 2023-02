Rue du Commerce : TOP 5 des meilleures offres à ne pas rater en ce dernier jour des soldes

Aux côtés des géants du e-commerce, Rue du commerce a aussi des deals à faire valoir. Nous avons réuni les meilleures affaires en cours pendant les soldes d'hivers chez le revendeur français.

Le revendeur Rue du Commerce participe bien aussi aux soldes d’hiver, avec quelques belles promotions pour que vous puissiez faire des économies en ce début d’années sur les références que vous souhaitiez vous offrir. Heureusement pour vous, nous vous avons mâché le travail en sélectionnant uniquement des produits Tech que nous recommandons dans cette sélection.

Les meilleures offres des soldes d’hiver chez Rue du Commerce

LG OLED48A2

Dans le catalogue de téléviseurs LG, la série A2 représente l’entrée de gamme de l’Oled pour ainsi convenir aux budgets les plus restreints. Si elle fait quelques concessions par rapport aux autres modèles plus haut de gamme, on retrouve le savoir-faire de la marque et d’une qualité d’image excellente. Et, si vous êtes tentés par un téléviseur LG, sans débourser une grande somme, les soldes font perdre 30 % du prix du modèle 48 pouces.

Les points forts du LG 48A2

Une petite dalle Oled de qualité

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Un processeur plus puissant

WebOS toujours aussi fluide

Avec un prix barré à 999 euros, le téléviseur LG A2 en 48 pouces se négocie aujourd’hui à 699 euros seulement sur Rue du Commerce.

Nvidia GeForce RTX 3060

La GeForce RTX 3060 vise les joueurs équipés de moniteurs Full HD. Elle embarque 12 Go de GDDR6 sur bus 192 bits, contre 8 Go de GDDR6 en 256 bits sur la GeForce RTX 3060 Ti — qui est le modèle supérieur. Le GPU perd quelques unités de calcul (3 584 unités CUDA contre 4 864), quand on gagne environ 100 MHz en pointe.

Ce qu’il faut retenir de la RTX 3060

Technologies RTX (DLSS, RT, Broadcast, etc.)

Fait tourner les derniers jeux en Full HD, et même en QHD

Bon rapport performance/prix en théorie

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 du fabricant INNO3D est actuellement en promotion à 349 euros au lieu de 429 euros, chez Rue du Commerce.

SSD NVMe Gigabyte

Pour profiter comme il se doit de ses sessions de jeu, le choix d’un SSD est important pour assurer une meilleure expérience. Et le plus souvent, les gamers misent sur des solutions SSD M.2, plus réactifs, et qui offrent des vitesses de transferts très élevés pour gagner en réactivité et en fluidité. Le SSD GigaByte Aorus 7000s Prem sera idéal, surtout qu’actuellement sa version avec 1 To de stockage devient plus intéressante grâce à cette offre.

Les points forts de ce SSD NVMe

Il propose des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Il est doté d’un dissipateur de chaleur

Une capacité de 1 To de stockage

Aux alentours des 150 euros chez certains e-commerçants, le SSD NVMe GigaByte Aorus 7000s Prem est disponible à 99,90 euros seulement sur Rue du Commerce.

Gigabyte Aero 16

Les férus de jeux vidéo ou les créatifs recherchent bien souvent une machine suffisamment puissante pour enchaîner les parties sans ralentissement ou faire du montage vidéo sans accroc. Le PC portable Gigabyte Aero 16 pourrait bien satisfaire ces exigences, avec son processeur très puissant, sa carte graphique efficace ou encore son écran OLED. S’il est évidemment très cher en temps normal, ce modèle voit en ce moment son prix baisser à l’occasion des soldes. C’est au total 500 euros de réduction qui sont proposés.

Les points forts du laptop Gigabyte Aero 16

Un écran OLED de 15,6 pouces et rafraîchi à 120 Hz

Combo i7-12700H + RTX 3070 Ti + 16 Go de RAM

Un gros SSD de 2 To

Initialement affiché à 1 999 euros, le PC portable gaming Gigabyte Aero 16 est désormais proposé à 1 499 euros chez Rue du Commerce.

Samsung The Frame 55 Pouces version 2022

En ayant créé et misé sur ses téléviseurs QLED, Samsung devait trouver un moyen de se démarquer par rapport aux fameux écrans OLED de LG, technologiquement plus avancés. La gamme The Frame est née de cette idée, en plus d’une volonté de faire de la TV, une œuvre d’art à part entière. Pendant les soldes, on peut trouver le modèle de 2022 en version 55 pouces pour un peu plus de 600 euros de réduction chez Rue du commerce durant les soldes.

Le Samsung The Frame en bref

Le design en forme de tableau d’intérieur

Une dalle 100 Hz QLED 4K de 55 pouces

Compatible HDR 10+, HDR HLG et FreeSync Premium

Durant les soldes, la TV Samsung The Frame QE55LS03B est affichée à 899 euros sur le site de Rue du Commerce au lieu de 1499 à son lancement.

