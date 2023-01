Ce laptop gaming doté du combo Ryzen 5 + RTX 3060 est 500 € moins cher pour les soldes

Si le PC portable Lenovo Legion 5, doté d'une puce Ryzen 5 5600H et d'une carte graphique RTX 3060, est plutôt onéreux en temps normal, les soldes d'hiver permettent de voir son prix baisser : il passe ainsi de 1 299 euros à 799 euros grâce à une réduction doublée d'un code promo sur Cdiscount.

Si vous souhaitez changer votre équipement gaming, vous pouvez toujours aller voir du côté des modèles proposés par Lenovo. La marque propose en effet des PC portables suffisamment puissants pour enchaîner les combos avec une bonne réactivité. Le modèle Legion 5 (15ACH6H) est par exemple une bonne référence, avec sa RTX 3060, son Ryzen 5 et son écran rafraîchi à 120 Hz. L’un de ses autres atouts est bien sûr son prix, qui bénéficie d’une réduction de 500 euros pendant ces soldes d’hiver.

Les points forts du Lenovo Legion 5

Un écran Full HD de 15,6 pouces rafraîchi à 120 Hz

Combo Ryzen 5 5600H + RTX 3060 + 8 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 299 euros, puis réduit à 849 euros, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est désormais proposé à 799 euros sur Cdiscount grâce au code promo 50TOPINFO.

Un châssis solide et un écran réactif

Le modèle Legion 5 de Lenovo se démarque tout d’abord par ses belles finitions et sa solidité : son boîtier en aluminium noir mat fait en effet preuve de robustesse. On pourra donc tout à fait emporter ce laptop avec soi sans l’abîmer, d’autant plus que celui-ci est plutôt léger avec ses 2,4 kg.

Gardez tout de même bien en tête qu’il ne s’agit pas pour autant d’un format miniature, puisqu’il embarque une dalle de 15,6 pouces, ce qui le situe dans la catégorie des grands écrans, bien plus confortables. Cette dalle affiche par ailleurs une définition Full HD, et propose même un taux de rafraîchissement de 120 Hz : de quoi assurer une excellente fluidité, ainsi que des images nettes défilant sans aucune latence.

De bonnes performances en jeu

Le Lenovo Legion 5 promet aussi une belle puissance grâce à son processeur AMD Ryzen 5 5600H, cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz) et épaulé par 8 Go de mémoire vive. Le tout est complété par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Bref, une excellente configuration capable de faire tourner la plupart des jeux AAA. Outre la partie gaming, on pourra également utiliser ce modèle pour des tâches de bureautique, comme de la navigation web, du montage vidéo ou de la retouche photo, tout en profitant d’une bonne réactivité. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go, qui apportera une importante capacité de stockage tout en assurant des temps de chargement réduits ainsi que des lancements rapides de votre machine, et deux haut-parleurs compatibles avec la technologie immersive Dolby Audio.

Par ailleurs, le PC portable embarque un son système thermique, lequel permettra d’accélérer les ventilateurs afin de refroidir le PC portable lorsque vous aurez besoin d’une puissance décuplée en cours de partie, qui se manifestera donc par un fonctionnement plus rapide des processeurs. Toutefois, la configuration puissante du Legion 5 demandant beaucoup d’énergie, l’autonomie ne sera pas vraiment élevée. Ne comptez donc pas sur plus de 5 heures d’utilisation loin d’une prise. Concernant la connectique de ce modèle, elle se compose de deux ports USB-C, d’un port USB 3.2, d’un port HDMI, d’un DisplayPort et d’un port jack 3,5 mm. Vous pourrez donc facilement brancher plusieurs périphériques pour compléter votre installation.

