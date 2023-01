Dyson AM10 : cet humidificateur ventilateur est à moitié prix pour les soldes

Précurseur de plusieurs technologies, Dyson innove une fois de plus avec son humidificateur d'air AM10. Ce modèle diffère de ceux des concurrents aussi bien sur la forme que sur le fonctionnement. La marque anglaise s'invite aussi aux soldes d'hiver en cassant le prix de ce modèle : de 499 euros à 249 euros.

Dyson profite des soldes d’hiver pour promouvoir la dernière génération de la série d’humidificateurs AM. La gamme en est actuellement à sa dixième mouture et pour marquer le coup, le constructeur y a intégré des améliorations la rendant plus que jamais performante. Sur le site de la marque, le Dyson AM10 est soldé à -50 %.

Qu’attendre du Dyson AM10 ?

Dix réglages de flux d’air

La technologie Air Multiplier

Efficace à 99,9% pour éliminer les bactéries

Au lieu de 499 euros habituellement, le Dyson AM10 est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez Dyson.

Un design signature atypique

Avec sa gamme d’humidificateurs et ventilateurs AM, Dyson a introduit un design reconnaissable d’entre tous. La base du plateau reste circulaire, avec un diamètre de 22,2 cm, tandis que la tour verticale fait 58 cm de hauteur pour 13,5 cm d’épaisseur et 24 cm de largeur. L’humidificateur est en polycarbonate, dont le poids total s’élève à 3,4 kg. La capacité du bac d’eau, avec une poignée amovible, est de 3 litres. La télécommande, incurvée et magnétisée, peut être posée sur le sommet du ventilateur.

Ce qui fait la force du Dyson AM10 est qu’il est silencieux, ce qui ne l’empêche pas de mener à bien l’humidification et la ventilation. De plus, l’appareil est facile à installer. Pour ce faire, il suffit de brancher au secteur le câble fourni. Grâce à la télécommande, il est tout aussi simple de manipuler les réglages de ce modèle. A part les différents niveaux de flux d’air et d’humidification, vous pouvez aussi programmer son arrêt.

Différentes technologies de pointe à l’œuvre

Le Dyson AM10 ne se contente pas de diffuser de la brume d’air hydraté dans la pièce. Avec la technologie Air Multiplier, un flux d’air est créé et à partir de cela, de la brume d’air est projetée de manière homogène en intérieur. De plus, l’Ultraviolet Cleanse s’assure d’éliminer à 99,9% les bactéries. Ainsi, l’air ambiant ne risque pas de se dessécher et cela atténue considérablement le risque d’asthme et d’allergie.

Selon vos besoins, vous avez le choix entre un taux d’humidité de 30 à 70 %. De même, vous aurez à choisir entre dix niveaux de vitesse de ventilation avec un débit maximal de 460 litres par seconde. Cela dit, ce modèle intègre des capteurs lui permettant d’évaluer de manière autonome la température et l’humidité dans une pièce et de régler en conséquence le taux d’humidité idéal.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.